ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДВИЖЕНИЕ МАТЕРЕЙ АБХАЗИИ»

Приближается главный праздник новейшей истории Абхазии – День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Каждый год матери погибших, как и весь народ Абхазии, с особым волнением ожидают этот праздник. Однако в этом году в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции среди жителей Абхазии мы опасаемся за здоровье наших граждан, близких, наших дорогих ветеранов войны, большинство из которых уже находится в группе риска.

День Победы – святой для всех нас праздник, наши дети отдавали свои жизни ради безопасности народа Абхазии, ради благополучия на нашей благословенной земле.

Мы обращаемся к Президенту и Премьер-министру Абхазии, депутатам Народного Собрания, к Администрации города Сухума, к общественности нашей страны с просьбой в сложившихся тревожных обстоятельствах продумать программу праздничных мероприятий в максимально ограниченном масштабе, предупреждая скопление людей, чтобы обезопасить наших граждан и дорогих гостей, приехавших разделить с нами радость Дня Победы.

Возможно, удастся найти форму, при которой можно было бы отдать дань памяти погибшим, не подвергая опасности здоровье людей. Мы верим, что наш народ с пониманием отнесется к подобным вынужденным мерам.

Одной из основ нашего государства являются ценность каждой жизни и забота о здоровье нации в целом. Решение об ограничениях в праздничные дни станет еще одним свидетельством состоятельности нашего государства, консолидации всех сил в тревожный момент и ответственности власти и общества.

22 сентября 2020 г.

Номер: 92Выпуск: 3970Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия