ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями Министерства труда Российской Федерации и Пенсионного фонда России.

На встрече также присутствовали главы Минфина и Минсоцобеспечения и демографической политики Республики Абхазия. Речь шла о совершенствовании механизмов сотрудничества сторон в вопросах обеспечения пенсиями граждан России, проживающих в Абхазии.

Обсуждались вопросы возможности увеличения предельного значения российских пенсий в Абхазии и доплат к ним.

Кроме того, стороны обсудили перспективы внедрения в Абхазии системы персонифицированного учета сведений.

Участники совещания затронули проблему возврата незаконно полученных пенсий после смерти умершего пенсионера. По данным отделения ПФ России в Абхазии, общее число граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 700 человек.

Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет ПФ России, на сегодня составляет 16 млн 600 тыс рублей.

Абхазская сторона заверила коллег в том, что серьезно относится к этой проблеме и будет способствовать возврату средств.

В завершение встречи были обсуждены некоторые технические вопросы работы ПФ России в Абхазии, консультационных пунктов Фонда в городах и районах республики.

Номер: 92Выпуск: 3970Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс