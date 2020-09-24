ЛОРКА, ПРОВИДЕНИЕ И ЛЮБОВЬ

РУСДРАМ: премьера ушедшего лета

У спектакля «Кровавая свадьба» по одноименной трагедии испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки, премьера которого состоялась в РУСДРАМе 10 и 11 июля, оказалась не самая простая судьба. Сначала работа была перенесена с 2019 на 2020 год, а когда, казалось бы, все уже было готово к премьере, случился карантин. Тем не менее спектакль состоялся при абсолютном аншлаге и был принят, понят и оценен восторженными зрителями по достоинству.

Спектакль, как и лежащая в его основе пьеса, невероятно сложен и многослоен и для актерского исполнения, и как объект режиссуры. Тем не менее режиссер Мария Романова, известная множеством ярких работ в таких российских театрах, как Санкт-Петербургский государственный академический Театр имени Ленсовета, Театр юного зрителя имени Киселева в Саратове, Национальный театр Карелии в Петрозаводске и других, создала работу, очень близкую абхазскому зрителю и при всей трагичности оставляющую не горечь, не чувство безысходности, а надежду, желание переосмыслить заданные сознанию стереотипы.

Мария Романова рассказывала во время пресс-конференции, что условия пандемии пошли работе на пользу, у актеров появилось время переосмыслить роли, да и ей самой постоянно приходили новые, более зрелые идеи. Режиссер переоценила заложенный в пьесе смысл после того, как прочла дневники Лорки и стала воспринимать материал как жизнерадостный, жизнелюбивый, полный почти детской открытости.

Марии Романовой удалось передать все это в своем спектакле. Вот почему он оставляет светлое чувство.

Известно, что сам Федерико Гарсиа Лорка вынашивал идею этой пьесы пять лет. В свое время он поделился в интервью, что сюжет, который иначе как душераздирающим и назвать-то нельзя, был взят из реальной жизни.

В основе сюжета – любовный треугольник, девушка, молодой человек, с согласия матушки-вдовы решивший назвать юную красавицу невестой, и третий персонаж, единственный герой пьесы, имеющий имя, – роковой Леонардо.

Впрочем, рок, преследующий героев пьесы и нашего русдрамовского спектакля, – это самостоятельный герой – мощная энергетическая сущность. Как ты ее ни назови – Любовь, Страсть, Безумие – знакома почти каждому человеку.

Актриса Мадлена Барциц, сыгравшая Невесту, рассказывает, что буквально физически ощущает, как ее героиню не отпускает чувство к Леонардо, с которым ее связала однажды искра любви. Вот она то взращивает это чувство в себе, то пытается заглушить. Кому из нас это не знакомо!

И вот Невеста принимает решение выйти замуж за другого...

Но прознавший об этом Леонардо, у которого уже есть семья и вот-вот родится второй ребенок, появляется на свадьбе. Уж мы-то знаем, что все это время он продолжал считать Невесту СВОЕЙ. Она и была его – всем сердцем. Его появление будит ту самую безудержную страсть, из-за которой Невеста, поддавшись чувствам, убегает в разгар свадьбы.

Вот и всё: страсть, помноженная на страсть, безумие, необъяснимое, но тем не менее по дьявольскому расчету полное символов, читаемых зрителем и в предчувствиях матери, и в изысканной игре света, и в многослойности декораций и, наконец, такой же роковой и бессмысленной невозможности воссоединения – ни Леонардо с Невестой, ни Жениха с Невестой, чувства которой так и остались отданы другому.

Свадьба крови. Вот как это называется. Смерть.

Оказывается, название пьесы «Кровавая свадьба» – это не совсем точный перевод с испанского языка на русский. Подлинное название пьесы – «Свадьба крови».

– И хотя поступок моей героини приводит к трагедии, к смерти, я оправдываю ее и принимаю ее решения. Ведь она не изменяет себе, не идет на компромисс со своим сердцем, – поделилась Мадлена Барциц.– Я полюбила свою героиню очень, она пошла за сердцем, за своей истинной любовью. То есть она несет в себе не порок, а нечто чистое, высшее.

Надо заметить, что режиссеру Марии Романовой удалось поставить пьесу с, казалось бы, христоматийным сюжетом, без малейшего налета пафосности, в подобных ситуациях почти неизбежной.

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал на пресс-конференции, посвященной долгожданной премьере, что это самый сложный в актерском смысле спектакль в репертуаре театра. Все актеры буквально жили миром Лорки, читали, изучали его поэзию, его дневники и тексты, и в результате получился спектакль абсолютно чистый, чувственный.

Действительно, хоть мы живем в Абхазии, а автор – испанец, зритель воспринимает происходящее на сцене как совершенно вненациональную историю.

В спектакле «Кровавая свадьба» заняты актеры разных поколений – заслуженные артисты Абхазии Наталья Папаскири (Мать) и Джамбул Жордания (Отец Невесты), актриса Анна Гюрегян (Нянюшка), Мадлена Барциц (Невеста), Осман Абухба (Леонардо), Рубен Депелян (Жених), Саид Лазба (Луна), Лоида Тыркба (жена Леонардо), Милана Ломия (Смерть), Эмиль Петров (Автор), а также Руслан Жиба и выпускницы Детской студии РУСДРАМа Валерия Латария и София Квачахия.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА