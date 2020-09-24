СКАЗАТЬ СЛОВО ВОВРЕМЯ

Невыдуманные рассказы

В 40-х годах наш земляк А.Хирбей был послан по партийной линии как помощник сотрудникам Абхазского НКВД. Он был гражданским писарем в государственных структурах и хорошо разбирался в составлении административных бумаг. А тогда, если партийному человеку давали задание вышестоящие чиновники, отказаться от него он не имел права.

Работники НКВД хорошо справлялись со своей профессиональной работой, а с составлением документов – нет. Хирбей ходил на новую работу, как и раньше, дескать, на службу, и в основном сидел в отведенном для него кабинете. Работа с бумагами ему была знакома, и он их приводил в порядок. Сам по себе он был человеком спокойным, порядочным и особо в оперативную работу своих «новых коллег» не вникал.

Однажды ему дали список из четырех человек и сказали, что он поедет с этими людьми на… расстрел. Его задача оформить документ на месте, что бы все прошло в рамках закона.

Произнести слова: «Почему я, замените другим» было невозможно. У него только спросили: «Вы член партии, хотите им остаться?» Надо отметить, что в те времена партия была одна, и если кто-то вливался в ряды коммунистов, то однозначно по собственному убеждению и добровольно. Для гражданина стать членом КППС было почетно, и невозникало даже мысли, что это принесет ему какие-то блага.

Рано утром всех четверых погрузили в «воронок» и повезли за город. На вопрос Хирбея охранник ответил: «Политические, местные, не за советскую власть.

Хирбей никогда в жизни не попадал в такую ситуацию. Да и к согражданам он всегда относился хорошо, с уважением, тем более, двое осужденных были из Гудаутского района, один – из Очамчирского, другой – из Самурзакана.

Вдруг делопроизводителя прорвало: он стал объяснять охранникам смысл жизни, народные традиции, случаи с абреками и историю Абхазии. Обратил их внимание на то, что все делается по указке из Тбилиси. Как, почему, каким образом – так и осталось загадкой, но речь Хирбея на охранников подействовала.

Он попросил их отпустить заключенных и сделать имитацию побега. Заключенные в свою очередь не хотели уходить, думали, что их специально разыгрывают, чтобы потом выстрелить в спину. Тем не менее слова писаря спасли четыре живые души.

После этого случая всех охранников сняли с работы и отправили уже как беспартийных на новые охранные предприятия в Сибирь.

Хирбея просто освободили от временной должности в НКВД Абхазии и даже выплатили оставшуюся положенную зарплату. По партийной линии поблагодарили за умение работать с документами и располагать к себе людей.

***

В 70-х годах ХХ века, уже будучи на пенсии, они с другом зашли в сухумский ресторан «Абхазия». Напротив сидела шумная компания из десяти человек. Один из них пристально смотрел на Хирбея, потом подошел. Это оказался тот самый заключенный из Самурзакана, которого спас Хирбей. Гуляли они за столом до поздней ночи. Повод для этого был.

Недаром говорят: вовремя сказанные слова могут творить чудеса. Хирбей, наверное, этим даром обладал.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА