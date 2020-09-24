На соискание Государственной премии по науке им. Г. Дзидзария

РЕЦЕНЗИЯ

на монографический труд историка и этнолога, доктора исторических наук, профессора Бигуаа Валерия Левардовича «Ритуальный мир традиционной религии абхазов». М., 2019.

Валерий Левардович Бигуаа – один из ярких представителей абхазской этно-исторической науки, известен не только как автор ряда монографических работ по истории и этнологии абхазов, но и как автор учебников для высших учебных заведений по истории Абхазии и как один из лучших переводчиков известных трудов российской исторической науки.

Солидные ученые, получив признание и все существующие научные регалии, не останавливаются на достигнутом. Поэтому у них появляется труд, который вносит фундаментальный вклад в отечественную науку, и тем самым они заслуженно получают государственную премию.

Так, в 2018 году под научной редакцией доктора исторических наук, члена-корреспондента АНА, академика АМАН Ю. Д. Анчабадзе в Москве вышла очередная монография В.Л. Бигуаа «Ритуальный мир традиционной религии абхазов» тиражом в 500 экземпляров. Востребованность работы всегда является ярким и неопровержимым доказательством ее научного уровня. Уже сегодня стоит вопрос о необходимости переиздания данного труда.

Абхазский научный мир и этнологическое научное сообщество Российской Федерации получили монографию, автор которой, строго соблюдая хронологический принцип (принцип историзма) и используя комплексный подход, раскрыл особенности развития абхазской традиционной религии; основательно и широко представил ритуалы, корнями уходящие в самые древние времена, отражающие мифологическое, философско-практическое и религиозное мировосприятие абхазов и еще в глубокой древности заложившие основу для создания абхазской традиционной картины мира.

В фундаментальном исследовании автор дает научную характеристику каждого труда по данной тематике, подчеркивая, прежде всего, сильные стороны любого из них. Такой подход помог ученому увидеть всю картину этнологической науки в этом вопросе и вывел на слабые и еще не тронутые исследователями вопросы. Именно фундаментальный характер исследования помог автору – в философско-этнологической науке абхазов впервые – комплексно собрать, как мозаику, все этапы развития традиционной религии и тем самым воссоздать систему религиозных взглядов; показать исторические ее корни, приводящие к раскрытию уровня самобытности, а потом уже перейти к использованию метода типологического исследования.

Традиционная религия складывается путем синкретического взаимовлияния мифа и обряда, т. е. обрядовая практика всегда основывается на мифологическом мировосприятии народа. Поэтому автор монографии В.Л. Бигуаа посвятил исследованию этого вопроса II раздел книги, который является самым большим и состоит из восьми глав. Источниками исследования послужили изданный фольклорно-этнологический и языковой полевой материал, а также собственные записи самого автора, сделанные в разное время на всей территории Республики Абхазия. Сравнительный анализ огромного полевого материала показал специфику религиозной обрядности абхазов, уровень устойчивости тех или иных частей самого обряда и тем самым привел автора к раскрытию логики удивительной устойчивости отдельных из них.

Именно этим устойчивым религиозным обрядам (автор выделяет их восемь) посвящена большая часть данной монографической работы. Без внимания не остались и обряды более локального характера, т. е. индивидуальные молитвы отдельных патронимических линий своим личным покровителям («дасу инцъахъы»).

По мнению автора, традиционная обрядность абхазов является очень важным источником внутреннего единения народа, его духовного развития, а также одной из главных его «этнических» характеристик. С этим мнением нельзя не согласиться, тем более что автор в своих выводах всегда основывается на реальном этно-историческим материале.

Очень важным является, на мой взгляд, и утверждение ученого, что ни одна мировая религия не стала для абхаза тем, чем был и остается сегодня его собственный традиционный взгляд на мироздание. Автор не отрицает огромного влияния двух ведущих мировых религий – христианства и мусульманства – и того общего, что объединяет их с традиционной религией абхазов. Причиной такого состояния в этнокультуре абхазов автор называет осознание абхазами той политической составляющей, что всегда лежала в основе предлагаемой идеологии. Абхазы давно поняли, что собственный храм лучше всех других может защищать и оберегать нас.

В.Л. Бигуаа как один из лучших ученых-этнологов представил теоретическую карту развития религиозного мировоззрения своего народа, его политеистическую систему, раскрыл многочисленные ее слои, внутреннюю организацию этих слоев, выделил ряд типологических характеристик, затем подчеркнул этническую особенность, составляющую специфику и устойчивую основу духовного потенциала целого народа.

В абхазоведческой науке это первая работа, в которой автор исследует и демонстрирует нам традиционный религиозный мир, в котором сам вырос, активным участником которого он является и сегодня.

С появлением этой монографической работы научный мир Российской Федерации, да и, собственно, ученые всего мира получили возможность познакомиться с особенностями развития абхазской традиционной религии. Автор раскрыл картину традиционной религиозной жизни абхазского народа на высоком научном уровне.

Монография «Ритуальный мир традиционной религии абхазов» В.Л. Бигуаа – новый фундаментальный вклад в абхазскую этно-историческую науку. Работа заслуживает Государственной премии Республики Абхазия им. Г.А. Дзидзария.

Цира ГАБНИЯ, к. филол. н., доцент, зав. отд. фольклора АбИГИ им. Д.И.Гулиа

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: обществоАвтор: Цира ГАБНИЯ, к. филол. н., доцент, зав. отд. фольклора АбИГИ им. Д.И.Гулиа