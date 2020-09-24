В ОЖИДАНИИ СЧАСТЛИВОГО СЕНТЯБРЯ

Рядом с нами

В последние дни августа в доме Кутелия всегда более оживленно, чем в другое время года. И хотя дети уже выросли, а внуку Нестору до школы еще несколько лет, Сюзанна замечает, что как-то учащенно начинает биться сердце в предчувствии осени, прибавляется забот со сбором урожая кукурузы, а в этом году еще и виноград решил созреть пораньше. Варенье, компоты… Сколько же нужно всего заготовить на семью! Фрукты надо собрать. Вот поспели груши, мама их очень любит.

Сюзанна привыкла вставать рано. Ей и часы не нужны. Как человек, прекрасно чувствующий природу, она знает который час без всяких подсказок. Утром она спускается на дойку, и красавицы-буренки уже ждут ее. И хотя многие молодые женщины считают, что делать сыр непросто и предпочитают предоставить это тем, кто в семье постарше, Сюзанна научилась этому очень легко, и каждый раз, когда ее сыр хвалят и даже ждут, с трудом скрывает вполне законную гордость. Сыр у нее и вправду отменный.

Живет Сюзанна, как она сама считает, в райском равнинном месте, в селе Бабышира Гулрыпшского района, недалеко от аэропорта. На участке вместе с сыном и мужем они выращивают кукурузу, фасоль, овощи. У нее есть даже свой маленький пруд.

К сожалению, в селе нет места для выпаса скота, и когда она выпускает коров, целый день тревожится – ведь им приходится слоняться по дорогам, рискуя оказаться под колесами транспорта. Вот уже несколько раз в районе ставили вопрос о том, чтобы хозяева не выпускали своих коров, – они забредают на территорию аэропорта, пасутся вдоль жилых домов. А где же им пастись в летнее время? С одной стороны, мы в Абхазии приветствуем развитие животноводства, в том числе и в личных хозяйствах (да иначе как выжить-то в деревне в наше время?), а с другой – где же пастись скотине?

Эта проблема волнует и депутатов Собрания Гулрыпшского района, которые на недавнем заседании обсуждали, как найти компромисс в вопросе с пасущимся вдоль трассы скотом. Пришедший на заседание глава Администрации района Аслан Юрьевич Барателия обратился к старейшему депутату, заместителю председателя Собрания Андранику Ервандовичу Кондакчяну:

– Как это решалось в прежние времена? Ведь и тогда сельская интеллигенция держала скот.

– В советское время были предусмотрены огороженные пастбища для скота, расположенные удобно для жителей. Идем на работу, детей ведем в садик, в школу, а коров – на пастбище. Вечером забираем, так все вместе и возвращаемся домой, – вспоминает Андраник Ервандович.

В наше время ситуация с арендой земли изменилась, но Сюзанна почему-то уверена, что Аслан Юрьевич как мудрый руководитель придумает выход из положения и у коров в районе появятся площадки для пастбищ с сочной травой. Водителям не будут угрожать коровы, водители – коровам, и Сюзанна будет спокойна за своих кормилиц.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы в доме собирается вся семья. Супруг Алик и сын Денис – ее опора. Именно на них лежит вся мужская работа по дому и в хозяйстве. Все в доме Кутелия и сегодня решается так же, как во времена дедушек и прадедушек. Так же огорожен участок для огорода, так же разбит сад, все по правилам. Только вот мужчины, конечно, еще успевают работать не только в собственном хозяйстве, но и, как многие сегодня, в городе. Оба они – и отец, и сын – мастера на все руки.

Приезжают дочери. Младшая, Илона, с мужем и сынишкой и старшая Алиса. При удивительном сочетании красоты и скромности Алиса и Илона – известные в районе девушки. Все помнят, как они впервые вышли на сцену, пожалуй, уж более десяти лет назад, совсем еще юные школьницы. В качестве солисток эстрадной студии «МИКС» под руководством педагога по вокалу Ирины Герасимовны Заркуа талантливые девочки – одна блондинка, другая брюнетка – покоряли музыкальный Олимп. Обе сестры Кутелия – лауреаты и дипломанты международных и отечественных конкурсов вокалистов. При этом они решили не зацикливаться на карьере певицы. Илона окончила художественное училище и курсы по пошиву национальной одежды, Алиса – физмат АГУ, работает в банке и чувствует себя вполне уверенно.

Обе дочери гордятся своими родителями и радуются, что их мама в праздничные дни, когда они всей семьей гуляют по Сухумской набережной или на площадке у моря в Агудзере, выглядит как их сестра. Только очень близкие люди знают, что эта нарядная, ухоженная женщина, которая улыбается, смущаясь, когда ей говорят комплименты, каждое утро встает с рассветом, доит коров, ухаживает за своими домочадцами, а потом спешит к пожилым соседям, чтобы аккуратно узнать, как они себя чувствуют, не нужна ли помощь, словно невзначай померит давление, просто поговорит – о погоде, политике, об успехах внука.

Иные горожанки и не поверят, что можно так организовать жизнь, чтобы все успевать – быть одновременно и селянкой, и светской женщиной, и заботливой матерью, женой и хозяйкой большого дома. А вот у нее, у Сюзанны, получилось. Наверное, потому ей и не нужны часы, что она знает цену каждой минуте. А может быть, потому что она счастливый человек.

Ведь счастливые часов не наблюдают.

Юлия СОЛОВЬЕВА, Гулрыпшский район

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА