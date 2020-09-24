КРИЗИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ

Лето-2020

Абхазия – это удивительно красивая страна: Черное море, Кавказские горы, горные реки и озера, водопады, пещеры и каньоны – здесь есть на что посмотреть. Завораживающая красота Абхазии не оставит равнодушным даже самого взыскательного туриста. К нам едут любители активного туризма и пляжного отдыха, так как Абхазия к тому же обладает большим количеством прекрасных пляжей. Вода у берегов Страны Души лазурно чистая. Помимо отдыха здесь можно культурно обогатиться: концерты местных ансамблей, национальные праздники, выставки художников и скульпторов, праздники урожая. Абхазия богата природными достопримечательностями и историческими памятниками. К тому же, отдых относительно бюджетный, что является еще одним достоинством.

Основная доля заработка населения приходится на туризм – это гостиницы, экскурсионные турфирмы, сезонные кафе и рестораны. Но лето 2020 года выдалось нелегким – эпидемиологическая ситуация и кризис в мире не могли не отразиться и на ситуации в нашей стране. Большая часть населения осталась без заработка из-за закрытой границы, такая обстановка в стране стала своего рода трамплином для развития внутреннего туризма. Переориентация туристических маршрутов на местное население стала альтернативным путем заработка. Удивить местного жителя куда сложнее, чем туристов. Визитные карточки страны – озеро Рица, Гегский водопад, Новый Афон – скорее, для гостей. Эти достопримечательности хоть и поражают разум человека своей красотой, но не вызывают особого восторга и удивления у аборигенов. Так родилась идея открывать неизвестные маршруты и проводить туда экскурсии по приемлемым ценам. По приглашению известной абхазской телепередачи «Авторивьера» мы с сестрой и группой местных жителей открыли для себя новые неизведанные маршруты Восточной Абхазии, которые пленили нас своей красотой. Экскурсию проводил сотрудник турфирмы «АпсныТур» Шарах Абгаджава. Экскурсия включала в себя несколько локаций. Наш красочный трип начался с Мархяулских ванночек в 9 км от Сухума. Это очень светлое и красивое место. Ледяная горная вода набирается в маленькие и большие ванночки молочно-белого цвета, расположенные недалеко друг от друга. Выглядит это словно воплощение безумной идеи знаменитого архитектора. Но тут нет человеческой заслуги, главным архитектором и исполнителем такого проекта выступила сама природа. Источник же является целебным. Желающие могли искупаться в этих уникальных по своей красоте ванночках, но никто не рискнул это сделать в ледяной воде. Все решили сохранить силы для следующих остановок. Хотя туристы, как заметил наш гид, никогда не упускают возможности окунуться в ванну с лечебной водой. А мы поехали дальше с ветерком на открытом внедорожнике, в котором звучали абхазские песни. Мы жадно снимали всю красоту на свои телефоны, напоминая своим поведением туристов. И вот всего несколько минут – и мы уже на месте. «Вот и Ольгинские водопады», – сказал наш гид. При въезде на территорию мы увидели большие клетки с медвежатами, которых можно было покормить. Недалеко была расположена апацха.

В сезоны засушливого лета водопад резко уменьшается в объеме, и вода становится илистой. Но даже этот факт не лишает его очарования. Особенно красивый вид на него открывается с моста – отсюда он как на ладони, но можно спуститься к воде и осмотреть водопад снизу.

Полдня были уже позади, мы поехали дальше, на Шакуранский водопад и в Кодорское ущелье. «Как такое возможно – родиться, жить в стране и ни разу тут не побывать?» – это первый вопрос, который я задала себе по прибытии в Кодорское ущелье – одно из живописнейших мест Абхазии. Здесь открывается вид на Главный Кавказский хребет, от красоты и величия гор захватывает дух, хочется безмолвно стоять и проживать момент в настоящем, благодарить Всевышнего за возможность родиться на такой благословенной Земле. Мы много снимали, хотя фотографии не могут передать и наполовину того, что видят глаза.

Наш гид завел свой внедорожник, что означало – пора двигаться дальше в сторону Шакуранского водопада. Нам сказали, что до него надо пройти порядка двух километров в одну сторону и столько же обратно, мы все немного утомились в дороге, но желание увидеть его было сильнее нашей усталости.

По дороге на водопад нас встретил юный мальчик лет десяти, он представился Михаилом. Следующие два километра он был нашим гидом. Мальчик с таким энтузиазмом и любовью рассказывал нам легенды этих мест, что мы все превратились в слух. Видели бы вы эти горящие глаза! Михаил проводит экскурсии для туристов. Это его любимая работа и небольшой заработок. Мы попали в сказку: самшитовый лес, полностью заросший мхом, каждая веточка и листок и даже камни на земле – все покрыто толстым мягким зелёным покрывалом. Лес постепенно начинает меняться, перед нами появляется скалистая местность, каменные глыбы, увитые множеством зелёных лиан, нависают прямо над головой.

К Шакуранскому водопаду мы попали через загадочные тоннели. Здесь удивляли своей красотой полукруглые гладкие скалы, крутой скалистый обрыв, на краю которого мы неожиданно оказались. До долгожданного водопада нам оставалось пройти около 300 метров. Собрав волю в кулак, мы прошли по узкой тропе. Среди нас были те, кто боялся большой высоты... И вот перед нами вытекающий из скал, пленяющий своей красотой Шакуранский водопад. Может быть, он не такой величественный, как другие известные водопады Абхазии, однако у него был свой неповторимый шарм. В моем сердце он оставил большой след. И когда-нибудь я обязательно вернусь сюда. Мы не хотели прощаться с водопадом, но нас поторопили сумерки, и мы пошли обратно. Нас уже ждал ужин – мамалыга, приготовленная на костре, горный сыр, овощи, холодный арбуз.

Эту экскурсию я буду помнить еще долго. Оказалось, в Абхазии много красивых и не известных нам мест, которые мы обязательно должны еще посетить.

Кризис послужил некоей точкой роста в сфере внутреннего туризма. Месяцы пандемии показали, что это направление надо развивать и открывать еще больше маршрутов как для местных жителей, так и для туристов. Ведь наша, на первый взгляд, маленькая страна таит в себе еще много красивых мест и больших интересных маршрутов, которые нас ждут.

Милана ЖИБА

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА