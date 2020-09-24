ПАМЯТИ ГЕНО ЧОЛАРИЯ

Коллега

На 62-м году жизни неожиданно ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжденный медалью «За отвагу», член Союза журналистов Абхазии с 1991 года Гено Григорьевич Чолария.

Г. Чолария родился 16 января 1959 года в селе Первая Бедия Очамчырского района. После окончания средней школы год проработал в колхозе родного села. Затем служил в рядах Советской армии. Вернувшись, Гено направил свои мысли и усилия на получение высшего образования. Его родители были ему поддержкой в этом вопросе. Отец был в районе известным и уважаемым человеком, продвинутым по многим взглядам на жизнь, а мать, Хуха Теуазовна Хашба, сама являлась педагогом, имела звание заслуженного учителя Грузинской ССР. Поэтому естественно, что они старались дать своим детям полноценное образование.

Гено поступил в 1979 году в Сухумский педагогический институт, а окончил в 1984 году уже АГУ (после преобразования института в университет), с красным дипломом филологический факультет по специальности «абхазский язык и литература». И в том же году он был принят в газету «Апсны Капш» (ныне – «Апсны») корреспондентом одного из отделов. Писал на различные темы, набирался опыта. В этой редакции всегда работали маститые журналисты, у которых было чему поучиться начинающему газетчику. Личные знания и полученные навыки оказались большим подспорьем в дальнейшей его жизни. Позже он какое-то время работал в Союзе журналистов Абхазии.

Как и многие его ровесники, Гено Чолария был участником национально-освободительного движения, его беспокоила судьба народа и Родины. Когда в стране начали формироваться демократические силы, он вступил в только что созданную общественно-политическую Народную партию Абхазии.

Когда 14 августа 1992 года на Абхазию двинулись грузинские вооружённые формирования, он находился в родном селе. И с этого дня и до дня Победы он выполнял свой гражданский и патриотический долг на Восточном фронте. Не спрятавшись, не задумываясь, он сразу же направился в город Ткуарчал. Здесь ребята собирались группами, чтобы выступить на защиту оказавшейся в опасности Родины, принимали срочные решения для противостояния врагу. Руководство Восточного фронта наладило издание военной газеты «Абжьыуаа», а Гено Чолария поручено было стать заместителем её редактора. Газета выходила несколько месяцев, но ситуация с каждым днем ухудшалась, враг непрестанно бомбил город, поэтому пришлось прервать выпуск газеты. После этого Гено перебрался в штаб первого батальона Восточного фронта и стал работать связистом, имея при себе рацию. По словам руководства батальона, он четко исполнял свои обязанности. Более того, на Восточном фронте часто возникали ситуации, требовавшие непосредственных контактов и переговоров руководителей грузинских групп и формирований с командирами абхазских батальонов, и Г.Чолария часто ходил с ними на эти встречи.

Когда наш народ одержал Великую Победу в неравной войне, навязанной грузинскими националистами, Гено решил вернуться к своей любимой работе. Он вновь начал работать корреспондентом газеты «Апсны».

Спустя некоторое время он предложил стать спутницей жизни Зине Кове, также участнице войны, кавалеру ордена Леона, сотруднице газетной типографии, и они создали прекрасную семью, растили достойного сына Инала, радовались своему счастью.

В 1999 году, когда газете «Апсны» исполнилось 70 лет, в юбилейном её номере Гено Чолария опубликовал воспоминания о войне. Он рассказывал о своем нахождении на Восточном фронте и, в частности, на оборонительном рубеже села Бедия, о том, как на Ткуарчалское телевидение, а потом и в выходившую в Гудауте газету «Апсны» посылал информации с фронта о героизме защитников Отечества. То есть он параллельно исполнял роль военного корреспондента.

«С большими трудностями доставлялась из Гудауты наша газета «Апсны», но это было важно, она поднимала дух людей, настраивала на бескомпромиссную борьбу с врагом», – писал он в своем воспоминании. И дальше рассказывал, как они приходили на боевые позиции и по рации проводили диверсионно-провокационную пропаганду, направленную на то, чтобы деморализовать находившегося рядом противника.

Так получилось, что через некоторое время из-за ситуации, сложившейся в родительском доме в селе, Гено оставил работу в газете «Апсны». Но при этом он часто приходил в редакцию, интересовался жизнью и творчеством коллег. Это свидетельствовало о его неравнодушии к национальной газете, которой отдал многие свои годы, о неутраченном уважении и любви к бывшим сотрудникам, и они это высоко ценили.

Надолго останется Гено Григорьевич Чолария в памяти как членов его семьи и близких родственников, так и в памяти друзей, ровесников, ветеранов войны, коллег-журналистов и всех, кто его близко знал. Увы, жизнь Гено оборвалась безвременно, и мы все скорбим по такому печальному случаю.

Друзья, коллеги

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: обществоАвтор: Друзья и коллеги