ПРИШЛИ К МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ

16 сентября Арбитражный суд Республики Абхазия рассмотрел мировое соглашение по делу АС-30/2020 об иске Коммерческого банка «Сухумбанк» к Госкомпании «Абхазтоп» и РГУ «Апсныпресс» о защите репутации юридического лица и компенсации морального вреда. Ознакомившись с представленным мировым соглашением, суд пришел к выводу, что оно не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц и соответствует требованиям статей 150 и 151 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, и определил: Утвердить мировое соглашение, заключенное между Коммерческим банком «Сухумбанк», Республиканским государственным учреждением «Апсныпресс» и Государственной компанией «Абхазтоп» по делу АС-30/2020. Производство по делу АС-30/2020 прекратить.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. Сухум,15 сентября 2020 г.

Настоящим Истец – КБ «Сухум-Банк», ответчики – РГУ «Апсныпресс» и ГК «Абхазтоп», совместно «Стороны», в целях урегулирования спора по гражданскому делу № АС-30/2020 по иску КБ «Сухум-Банк» к ответчикам: РГУ «Апсныпресс» и ГК «Абхазтоп» о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда, руководствуясь главой 14 АПК Республики Абхазия, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: по настоящему Мировому соглашению Стороны договорились о том, что Истец отказывается от своих исковых требований в полном объеме. Ответчик РГУ «Апсныпресс» в десятидневный срок с даты утверждения опубликует на сайте apsnypress.info разъяснение ГК «Абхазтоп», что именно подразумевалось под предложением оспариваемого текста и о ком конкретно в нем идет речь: «ГК «Абхазтоп» предпринимает законные меры по защите государственных интересов и недопущению попытки «рейдерского» захвата государственного имущества». Текст разъяснения сторонами согласован в следующей редакции: «Согласно утвержденному Арбитражным судом Республики Абхазия Мировому соглашению, достигнутому по результатам судебного разбирательства по иску КБ «Сухум-Банк» к РГУ «Апсныпресс» и ГК «Абхазтоп» о защите деловой репутации, считаем необходимым дать следующее разъяснение: «недопущение попыток «рейдерского» захвата государственного имущества» в заложенном нами смысле обозначает «недопущение попытки завладения государственным имуществом в нарушение законодательства, в частности Закона Республики Абхазия «О приватизации республиканской и муниципальной собственности». При этом хотим отметить, что оспариваемая формулировка информации для СМИ от ГК «Абхазтоп» не содержит указания на лиц и не адресована конкретным лицам, в т. ч. КБ «Сухум-Банк». Указанная формулировка адресована всем потенциальным физическим и юридическим лицам, а также должностным лицам, которые своими действиями или бездействием могут иметь намерения по незаконному отчуждению государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГК «Абхазтоп». Текст настоящего Мирового соглашения, а также Определение Арбитражного суда Республики Абхазия об утверждении настоящего Мирового соглашения подлежат опубликованию РГУ «Апсныпресс» на сайте apsnypress.info в течение трех рабочих дней после принятия судебного акта по гражданскому делу № АС-30/2020. Стороны подтверждают, что им известно о том, что Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке, который предусмотрен соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Республики Абхазия по ходатайству лица, заключившего Мировое соглашение. Настоящее Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. Настоящее Мировое соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Республики Абхазия. На основании вышеизложенного и в соответствии с главой 14 Арбитражного процессуального кодекса Республики Абхазия, просим настоящее Мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Республики Абхазия, разъяснены.

Подписи сторон:

Истец: КБ «Сухум-Банк» Д.Агрба (подпись). Ответчики: РГУ «Апсныпресс» М. Гургулия (подпись). ГК «Абхазтоп» Р.Джопуа (подпись)

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс