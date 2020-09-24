ГУЛИ КИЧБА: «НАМ КАЗАЛОСЬ, ЧТО КОРОНАВИРУС НАС МИНУЕТ»

Общественная палата при Президенте РА свое очередное заседание провела в стенах Госкомитета по репатриации. Большой зал здания позволял всем членам ОП и приглашенным, в том числе журналистам рассесться на определенном расстоянии друг от друга. Да и маски были всем предоставлены. Так что это заседание, в отличие от многочисленных других массовых мероприятий (и часто с участием высокопоставленных чиновников), не нанесло, надеюсь, вреда здоровью его участников.

К коронавирусу и его опасности Общественная палата обращается в третий раз. «Это самая злободневная тема сегодня. Нам казалось, что коронавирус нас минует. Но в Абхазии люди заболевают уже многими десятками за сутки. Это очень настораживает. Хотя были у нас и худшие времена, и у нас выработался генетический код противостояния опасностям. Некоторые говорят, мол, прожить бы 70 или 80 лет, разве это мало… Но разве можно так говорить? Наши дедушки и бабушки до 120 лет жили!» – так в сердцах говорила, открывая заседание, секретарь Общественной палаты Гули Кичба. Позже, после заседания она призналась мне: «Мы говорим, обсуждаем, пишем письма, но многие наши рекомендации были проигнорированы, а ситуация серьезная и тяжелая».

И Гули Кичба, и другие выступившие на заседании члены ОП и приглашенные говорили в первую очередь о недостаточном оснащении медиков необходимым материалом. Недостаточно даже тестов для диагностирования. Выстраиваются длинные очереди, чтобы определить состояние здоровья. Только в Сухуме в ожидании проведения анализа на коронавирус находятся до 800 человек, которые хотят получить информацию о состоянии своего здоровья. Пройдя первый раз тестирование и получив положительный результат, люди потом, бывает, много дней не могут пройти второй тест. Есть проблемы и с обеспечением больных кислородом. Еще существует проблема в том, что некоторые больницы на карантине, и людям некуда обращаться, если они заболевают иными болезнями.

Остро на заседании ОП ставился вопрос об ограничении проведения массовых мероприятий, чтобы «развернуть ситуацию назад». Потому что пик заболеваемости у нас может быть еще впереди. Сегодня же на похороны идут без ограничений, поминки и свадьбы проводятся так же широко и как бы демонстративно. Не говоря о наших рынках… Огромное количество людей находится на самоизоляции. Но это самообман. В наших больших семьях самоизолироваться очень сложно. На самоизоляции у нас находились только студенты в санатории «Айтар». И болезнь не остановить без вакцины, в испытании которой Абхазия могла бы принять участие.

Джансух Нанба, заместитель руководителя Администрации Президента, рассказал о предпринимаемых руководством страны мерах по борьбе с коронавирусом, о госпрограмме по этому вопросу и встречаемых трудностях. О поручениях Президента по контролю за деятельностью ковидцентра в Гудауте, бюджетному финансированию мероприятий, в том числе по дополнительному поощрению медперсонала Гудаутской районной больницы, о размещении здесь нового оборудования, которое должно заработать на днях. О помощи, оказываемой из РФ и международными организациями. И о том, что паники у нас не должно быть, а серьезно и ответственно относиться каждому к своим обязанностям, в том числе и к личному здоровью и здоровью окружающих. По сравнению с мировой статистикой у нас процент смертности на низком уровне, хотя жизнь каждого для нас бесценна. Д.Нанба сообщил, что до 15 октября должны быть открыты еще 100 мест для пациентов с подозрением на коронавирус.

Заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания был категоричен в своих суждениях и замечаниях. Первая проблема, и в её решении обратился за помощью к Общественной палате, – это формирование дополнительных бригад медиков, а также волонтеров для работы в Гудаутском ковидцентре. Кстати, сейчас заполнено больными не только инфекционное отделение, но и в основной корпус стали определять вирусных больных, и их немало. Вардания подчеркнул, что именно инфекционное отделение Гудаутской райбольницы построено в классической форме: в каждой палате имеется выход на балкон и собственная лестница на улицу, то есть исключено столкновение больных друг с другом.

Что касается дополнительных бригад, которые могли бы быть сформированы из медиков по всей Абхазии, то он вспомнил дни грузино-абхазской войны, когда безропотно врач ехал в любой госпиталь, куда его направляли. И не за деньги. Патриотизм не рублями определяется. Сейчас если медику говоришь о его долге, он тебе отвечает, что может вообще уехать из Абхазии или же что ему уже много лет. Но болезнь молодеет, и возрастного предела нет, поражает и тех, кому нет и 35 лет. А если врачу 36 лет, то он должен уходить от своих обязанностей?! Словом, как выразился замглавврача, они ищут лазейки и увиливают, и повлиять на них сложно. Это самая выпячивающаяся проблема в здравоохранении. А между тем не было ни одного случая заболевания врачей в «красной зоне». Заболеть легче в других местах.

– Главврачи больниц не торопятся с формированием бригад для помощи Гудауте, хоть бы одну бригаду создали, – вернулся в конце своего выступления Вахтанг Вардания к волнующей его проблеме. – И у нас КOVID перемешался с массовым скептицизмом. Даже среди медиков есть скептики. Но если ты не веришь в существование опасного вируса, то почему не идешь работать в ковидцентр? Чем больше сформируется бригад, тем больше времени будет на отдых у медиков из этих бригад, – заключил замминистра.

Не так давно я была на одном нашем традиционном мероприятии, где присутствовали около 300 человек. Я пришла туда в маске и оказалась единственной в таком «обмундировании». И меня многие спрашивали: «Ты что, болеешь?» Я отшучивалась, что защищаюсь, но с каждым вопросом становилось мне не по себе. Потом пришли на это мероприятие мои коллеги, и двое из них тоже надели маски, и я успокоилась, так как никто больше не задавал вопросов. Мораль отсюда такова: каждый должен защищаться как может и не стесняться. И чем больше будет людей в масках и перчатках, тем больше людей «не верующих» последуют их примеру. Неверующих не должно быть – ведь каждый день число заболевающих людей в Абхазии увеличивается, к общей нашей беде.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА