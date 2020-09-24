Главная
24.09.2020
Номер: 93
Выпуск: 3971
Рубрика: экономика
Автор: Управление пресс-службы и информации
Экономическое взаимодействие
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства РА Беслан Джопуа провёл встречу с представителями бизнеса Ставропольского края во главе с председателем Пятигорской Торгово-промышленной палаты Ларисой Карташовой.
Гостей сопровождали президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава и Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.
Номер: 93
Выпуск: 3971
Рубрика: экономика
Автор: Управление пресс-службы и информации