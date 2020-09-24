Экономическое взаимодействие

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства РА Беслан Джопуа провёл встречу с представителями бизнеса Ставропольского края во главе с председателем Пятигорской Торгово-промышленной палаты Ларисой Карташовой.

Гостей сопровождали президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава и Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: экономикаАвтор: Управление пресс-службы и информации