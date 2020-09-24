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24.09.2020

Экономическое взаимодействие

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства РА Беслан Джопуа провёл встречу с представителями бизнеса Ставропольского края во главе с председателем Пятигорской Торгово-промышленной палаты Ларисой Карташовой.

Гостей сопровождали президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава и Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов.


Номер:  93
Выпуск:  3971
Рубрика:  экономика
Автор:  Управление пресс-службы и информации

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