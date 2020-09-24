Совещание по вопросам энергоотрасли

Комплекс мер

В РУП «Черноморэнерго» прошло совещание с руководителями и главными инженерами районных электрических сетей. В совещании приняла участие вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган.

Она отметила, что фактический прирост потребления электроэнергии с 2016 года составил порядка 30%. Ранее принятое Постановление о запрете деятельности по добыче криптовалют не предусматривало действий и мер «до устранения условий ограниченности ресурсов», не определяло предел этих ресурсов и запрет на ввоз оборудования. Эта недоработка, по ее мнению, привела к тому, что только по официальным данным Государственного таможенного комитета с момента ввода запрета в республику было ввезено оборудование на сумму более 80 миллионов рублей.

«Фактические потери РУП «Черноморэнерго» с момента введения запрета в 2018 году в расчете по тарифу 0,85 руб. за 1 кВт/ч составили порядка 360 млн рублей, а при расчете по установленному тарифу в размере 1,5 руб. сумма доходов Госкомпании могла бы составить более 600 млн рублей», – уточнила Кристина Озган.

«Позиция Правительства будет принципиальной и безусловной. Техническая информация из районов должна быть представлена в кратчайшие сроки. Механизм контроля регионов у центра есть», – отметила Кристина Озган.

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс