Возможность готовить специалистов

Встреча

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания принял доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России, заведующего кафедрой МГИМО Владислава Гриба.

Аслан Бжания принял приглашение профессора выступить перед студентами МГИМО.

«Кроме того, я готов по Вашей рекомендации принять на учебу на бесплатной основе в Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова 3-4 студентов из Абхазии», – сообщил профессор. «Мы обязательно воспользуемся такой возможностью. В Абхазии ценят помощь России. Нам во многих отраслях нужны высококвалифицированные специалисты. Спасибо Вам большое», – сказал глава государства. Во встрече принял участие министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба.

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс