27 СЕНТЯБРЯ 1993 ГОДА – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ РА СУХУМА

АИААИРА – 27

Бои за освобождение Сухума были одной из самых драматичных страниц в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Двенадцать дней длилось наступление на город, которое завершилось полным освобождением от войск Госсовета Грузии. 16 сентября 1993 г. Вооруженные силы Абхазии перешли в наступление. Войска Гумистинского фронта прорвали глубокоэшелонированную оборону и окружили сухумскую группировку противника. 20 сентября подразделения Абхазской армии вошли с боями в город, и к 21 сентября кольцо вокруг города сомкнулось. 25 сентября абхазский флаг был водружен над зданием железнодорожного вокзала. В этот же день командование Абхазской армии обратилось к командованию грузинских войск с требованием во избежание кровопролития покинуть город.

Операция по освобождению города завершилась на площади перед домом Правительства (сейчас Площадь Свободы). Основные силы противника, понеся в ходе боев за Сухум серьезные потери, были не в состоянии организовать во все еще оккупированных восточных районах Абхазии эффективную оборону.

27 сентября был освобожден Сухум – столица Абхазии. Подразделения Абхазской армии ворвались в центральную часть города, овладели зданием Совмина и водрузили Государственный Флаг Республики Абхазия. 12-тысячная группировка грузинских войск была полностью разгромлена.

Номер: 93Выпуск: 3971Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»