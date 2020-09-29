ОСТАНОВИТЬ АГРЕССИЮ ПРОТИВ АРЦАХА

Министерство иностранных дел РА выступило с заявлением в связи с осложнением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«27 сентября в зоне нагорно-карабахского конфликта произошла резкая эскалация напряженности. Позиции Армии обороны Республики Арцах подверглись массированному артиллерийскому обстрелу и авиаударам со стороны вооруженных сил Азербайджана. Поступает информация о жертвах среди мирного населения.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международное сообщество остановить агрессию против Республики Арцах и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе», – отмечается в заявлении.

В Абхазии убеждены в безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Республикой Арцах и Азербайджаном в рамках существующего международно-признанного механизма – Минской группы ОБСЕ.

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс