ГОРОД-ГЕРОЙ ГУДАУТА. И ЭТО ТВОИ СЫНОВЬЯ

АИААИРА – 27

Накануне дня Победы, 30 сентября, память возвращает нас к тому времени, когда еще совсем молодые ребята, взяв в руки оружие, ушли на передовую, чтобы остановить врага. Теперь, когда многих уже нет, остается лишь размышлять. О чем они думали или мечтали перед своим последним боем? Ответов нет ни у кого. Да и не все участники войны хотят даже мысленно возвращаться туда, где они теряли боевых друзей и братьев.

Сегодня я хочу вспомнить об одном гудаутском парне, Владиславе Лакоба. Так уж случилось, что о нем напоминают лишь фотографии в зале музея и фойе Гудаутской средней школы № 2. Пожалуй, это все, что он оставил после себя. Но, конечно, в памяти друзей он останется навсегда.

Начну свой рассказ с того, как откликнулись на мою просьбу – вспомнить о нем его друзья, настоящие друзья, которые продолжают помнить его. Это ребята, которые росли вместе с ним, бегали, играли на одних спортивных площадках, проводили нескончаемые летние дни и вечера на гудаутских пляжах. Они тоже прошли дорогами войны, кто-то награжден орденом Леона, кто-то медалью «За Отвагу». К счастью, им выпало дойти до Победы, создать семьи, вырастить детей. Все они заслужили счастье.

Но в памяти всегда те, кто остался вечно молодым, ушедшие друзья, завоевавшие мир. Каждый, с кем мне удалось поговорить, считает, что совершил не больше других. Такие они, ставшие взрослыми, ровесники тех героев: Беха Мхонджия, Рауль Агрба, Роман Хагба.

Влад родился в семье учителя истории Вахтанга Радионовича Лакоба и Светланы Василенко. Он был долгожданным ребенком в семье. Казалось, бог послал его с определенной миссией. Он рос обычным городским парнем. В восьмидесятые годы теперь уже прошлого столетия мальчишки большую часть времени проводили на улице. Родители Влада хотели, чтобы он, их единственный сын, больше времени проводил за книгами, но у него было другое хобби.

В школе он учился хорошо. Как вспоминают его ровесники, он отлично разбирался в технике, особенно в радиотехнике. И если сейчас эту статью читают люди среднего поколения, то они поймут, о чем пойдет речь дальше. Так вот, Влад мог собирать, конструировать, ремонтировать, настраивать приемник на радиочастоты и в нарушение неких правил выходил в эфир. Он мог поставить любимые песни, посвятить кому-то определенный музыкальный привет.

У каждого, кто выходил в эфир, был свой позывной, и радиолюбители знали, кто под каким позывным сейчас в эфире. Так вот, у Влада был достаточно амбициозный позывной «Император». Почему он выбрал именно такой, трудно теперь сказать, видимо, на то были свои причины.

Мне порой казалось, что отец Влада, Вахтанг Радионович Лакоба, как-то не вписывался в советскую систему образования. Он, историк, научил своих учеников думать, отстаивать собственную точку зрения. Его уроки были интересными. Иногда он уходил от темы, и перед нами разворачивались события, которые красиво описывал учитель истории. Думаю, со мной согласятся все выпускники Гудаутской средней школы № 2, у которых в памяти не стерлись уроки истории, настолько яркими и запоминающимися они были. Нашему учителю была присуща некая ирония, и он как человек умный, владеющий словом, всегда находил точные формулировки, чтобы охарактеризовать человека или дать оценку событию. И, как я помню, он разговаривал с учениками, как со взрослыми людьми, и это поднимало нашу самооценку. Не могу не вспомнить его замечательных коллег, наших любимых учителей, которые воспитали не одно поколение достойных выпускников Гудаутской средней школы № 2. Это Константин Шерифович Камлия, Маргарита Фоминична Бердикян, Зинаида Евдокимовна Воронежская, Клера Ивановна Козулина, Лидия Владимировна Мостовая, Давид Иосифович Кварацхелия, Лариса Платоновна Шенгелая… И этот список учителей с большой буквы можно продолжить. Этот педагогический коллектив выпускал в большую жизнь юных граждан, и они поступали в лучшие высшие учебные заведения бывшей огромной страны – СССР с прекрасными результатами.

Как я уже сказала, Влад был единственным сыном у родителей. Не буду говорить об Указе военных лет, который касался единственных сыновей в семье. Мало кто воспользовался этим, ведь Родина была для всех одна, и даже еще не была освобождена от оккупантов Гагра.

Шли первые недели войны, не было оружия практически ни у кого. Об автоматах даже не шла речь. Влад увидел у пожилого охранника в одном из санаториев Гудауты в руках старый, видавший виды карабин. Он несколько раз приходил к нему и упрашивал его отдать ему оружие, ведь без него ему нечего делать на передовой. История умалчивает, как именно он уговорил пожилого человека расстаться с карабином, но ребята вспоминают, что Влад был просто счастлив, что у него появилось собственное оружие. С этим карабином он вместе с друзьями был направлен на оборону Гагры.

Тогда еще не были созданы воинские подразделения, только командиры были назначены. Все только начиналось.

А со временем у Влада появилось настоящее боевое оружие – пулемет.

Позиции абхазских ополченцев обстреливали плотным огнем. Было много раненых, росло и число погибших. Когда Владислав погиб, его отец сказал фразу, которая меня поразила и которую я хорошо помню до сих пор. Ее помнят многие. В этих словах была вся трагедия отца, потерявшего сына.

Он сказал, что его сын погиб за Родину, за нашу землю, как погибают настоящие мужчины.

Владислав Лакоба окончил Гудаутскую русскую среднюю школу № 2, родители радовались, что их сын стал таким взрослым. Он был хорош собой, высокий, стройный, подтянутый. После школы, получив водительские права, работал на автотранспортном предприятии водителем. Техника была его коньком. У отца был автомобиль «Запорожец», на котором тот ездил на работу. У мальчика с самого детства рядом был автомобиль, и не игрушечный, а настоящий. Так вот, он еще школьником научился содержать автомобиль в порядке. Вначале ему доверяли лишь мыть его. Но вскоре стало понятно, что он может больше. Как вспоминают теперь его друзья, он разбирал и собирал автомобиль отца, чтобы у того не возникало никаких проблем на дорогах.

Мама Влада умерла незадолго до войны. Она была яркой женщиной, всегда красиво и модно одевалась. Многие гудаутские женщины шили у нее на заказ одежду. Потеря матери и жены стали испытанием для семьи Лакоба. Ведь вся жизнь была посвящена мужу и сыну. У каждого из ее дорогих мужчин были проблемы со здоровьем, и она стойко боролась за их жизнь и благополучие. Однако именно она ушла из жизни первой, еще совсем молодой женщиной. А потом началась война, которая отняла у Вахтанга Радионовича и сына. Эту боль и потерю перенести было очень сложно. Вскоре и его не стало.

История этой семьи уместилась на одной странице... Война отняла сыновей и дочерей у многих. Проходят годы, десятилетия, но память жива, и она возвращает друзей на места, где они воевали, где теряли однополчан. Приходят они и на могилы своих боевых товарищей. Взрослеют и стареют друзья. Теперь и на могиле Владислава Лакоба, награжденного посмертно медалью «За Отвагу», установлен памятник. Установить его удалось к 25-летию Победы по просьбе близких друзей, которые обратились в Администрацию Гудаутского района. Глава района Р.М.Ладария с пониманием отнесся к просьбе друзей Владислава Лакоба и выделил необходимые средства.

Ведь именно память помогает и через десятилетия осознавать, какой неоплатной ценой завоевана наша мирная жизнь.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району