АИААИРА – 27

НАШУ СУДЬБУ РЕШАЕМ МЫ САМИ

Свободное мнение

Наш читатель, мой друг, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Джамал Барциц – уроженец г. Гагры, сам по себе интересный человек. Он патриот, гражданин, который в первую очередь думает о республике и ее проблемах. Его эмоциональность, рассуждения, действия иногда вступают в противоречие с законами развития нашего общества и со взглядами отдельных личностей. Джамал сегодня возглавляет Федерацию по футболу, где играют ветераны войны 1992-1993 гг., инвалиды-ампутанты. Наша газета постоянно оказывает информационную поддержку гражданам, пострадавшим от войны и не упавшим духом. Более того, мы с удовольствием рассказываем о победах, которые они достигают у себя в городе, республике или за ее пределами, о развитии родного края и т.д.

Д. Барциц увлечен историей. Как-то мы с ним ходили в АбИГИ имени Д. Гулиа с его подготовленным трудом, в котором он изучал редкие источники, материалы, в котором показывает, насколько древний абхазский язык, и даже утверждает, что он был основой для развития других языков народностей которые живут ныне в регионе Малого и Большого Кавказа.

Ученые-лингвисты высказали свое мнение: исследования Д.Барциц интересны, но есть некоторые неточности, противоречия и просто недоказанность. Тем не менее они дали положительную оценку желанию простого гражданина Абхазии способствовать сохранению и развитию абхазского языка.

Надо отметить, что Д.Барциц – один из тех солдат времени, когда Абхазия отстаивала свои права в 1987-1989 годах. В те годы открыто говорить о правах аборигенной нации, тем более в Гагрской зоне, где подавляющее большинство жителей было переселенцами из Грузии, было под силу только тем абхазам, которых действительно отличала подлинная любовь к своей республике и народу. Джамал был одним из них. И когда люди, прошедшие национально-освободительное движение, Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг., видят, что сегодня в Республике Абхазия происходит что-то не так, они очень переживают.

Особо волнует Д.Барциц распродажа земельных участков и «беспроблемная» прописка для всех приезжающих, желающих обосноваться в Абхазии.

Я неоднократно говорил Джамалу, что он свои добрые, полезные обществу деяния перечеркивает резкими, порой шовинистическими высказываниями.

«Понимаю, – говорит он, – но ты посмотри, что творится в Гагре. Мы, ветераны, местные жители, не можем добиться справедливости по тому или иному делу. А человек, который всей семьей приехал в Абхазию, уже живет в лучшем месте района».

Некоторые наши беседы сводились к тому, что приезд людей на жительство в Абхазию – не главное зло. В райских местах многие желают обосноваться.

«Ты напиши в редакцию о том, как наши чиновники продают все за деньги любому желающему остаться в республике на ПМЖ», – говорил я ему. Джамал соглашается.

Недавно он написал нам письмо, где как всегда выразил свои мысли открыто, с особой откровенностью, критикой и предложениями.

Естественно, все мы, граждане Апсны, любим свою страну. Но патриотизм и шовинизм – это две разные вещи. Шовинистическая Грузия во всех событиях проиграла Абхазии именно на этой почве. Шовинизм работает временно. И в итоге это явление обречено на осуждение и не популярность среди широких слоев общества.

Из письма:

Ах, А8сны, А8сны…

Дорогие граждане Абхазии! А8суаа, что с вами? Что случилось с вами, защитники Отечества, инвалиды войны, которые с начала и до конца отстояв свободу, принесли победу? Я писал неоднократно. Мы, аборигены, молчим. Почему мой народ сегодня не активен? Почему вы не видите, что мы стали никому не нужными? Посмотрите, как живут те, кто приходит к власти? Почему мы стали отбросами?! Сегодня за наш счет наживаются незаслуженные люди, которые бежали отсюда либо воевали против нас. Где была их человеческая (и человеческая ли) совесть? Мы, абхазы, как гуманный народ, закрывали на все это глаза. Хватит! Когда-нибудь это может обернуться против наших детей. Некоторые жители Гагрского района при освобождении Гагры бежали в Россию. Конечно, их родина там, где деньги. Заработали за 15-20 с лишним лет хорошие деньги и, приехав сегодня сюда, начали скупать земли на абхазском побережье. Мы будем ждать, пока все не скупят, или что?

Мы после войны не могли бросить свои дома из-за того, что здесь было тяжело. Мы должны были отстаивать свою землю и перенесли много мучений: голод, холод и блокаду! Из-за отсутствия денег в нашем государстве мы по сей день не можем расширяться и развиваться! Время сыграло на них, на тех, кто сбежал! Деньги и политика победили нас за 27 лет. Какую Абхазию мы сегодня строим, если наш язык занимает четвертое место в Абхазии и численность родившихся не достигла даже двадцати пяти тысяч за 27 лет?А 20 тысяч приезжих заселились только в Гагрском районе.

За 27 лет не смогли правильную политику поставить. Не развиваются абхазский язык, культура. Мы – победители, мы – хозяева своей страны. Границы нашего государства нечеткие. Я говорю об этом с болью и обидой. Многие не видят будущего. Если мы, спасители А8сны, молчим, то что будет делать будущая молодежь? За 39 лет борьбы за свой Апсадгьыл и свободу я не увидел справедливости. А мы не виноваты, любящие свою страну ПАТРИОТЫ? Если в Абхазии большинство абхазов-инвалидов, вдов, остались на втором плане, забытыми. Где наш Всевышний, почему он отвернулся от нас? Те кто не понимает, говорят, что я – националист. Да, я националист, и мне все равно, что скажут, слово «националист» – нормальное слово, означает – апсуаа в своей стране, свою страну любить, любить свою нацию, поднимать и защищать, не тронь, не оскорбляй, не предавай мою нацию и мой Апсадгьыл! Если большинство были бы националистами, А8суа ажълар, то не предавали бы свою родину. Если любишь свою семью, так же надо любить свою страну. Вот что означает националист. Почему я не должен любить свою нацию? Все народы мира – националисты, а почему нам нельзя быть националистами и любить свою нацию? Это земля моих предков. Мой язык создала природа, мы люди природы. А8сны сы8сы злоу оуп. А8сабара, А8стазаара, А8садгьыл, А8сынра, А8суара А8суаа 8сы зхоу ауаа абас ицъажъода. Пожалейте погибших, за ваше будущее они головы сложили.

Я науку не пишу, но хотел сказать и доказать, что действительно миром правили наши предки и наш язык. Все языки мира исходят от одного языка, это был, конечно, язык наших предков. А8суаа 8сы зхаз аауаа. Абсны – Апсны – значение слов очень древнее. Человек становился отцом и матерью. Мать – Ан, отец Аб, потом Абду – дедушка, Абырг – старик, Аб – Абду – решали жизненно важные дела в семье и в племени. А племенам приходилось воевать, нападать друг на друга, они себя защищали, надо было придумывать оружие для защиты. Это, конечно, готовили Аб и Абду, от них и пошло название Аб5ьар (оружие). Перевод Аб – отец, 5ь – труд. Ар – армия, Аб – отец делал оружие, вкладывая большой труд, чтобы защищать себя и свое племя (воевать). Аб И8сы а6ъи7он ры6ъи7он, ижълар, отец с душой защищал свой очаг (семью), свое племя, он брал на защиту в бой своих детей, взрослых, и народ стоял впереди и держал флаг – Абира. Перевод: Аб – отец, иркы – икы – держи – дай в руки, флаг отцу. Аб-и 8а-сын ры8сы акър7он – отец и сын за то, что душу вкладывали, и пошло название впоследствии А8сны (8сы-душа). Аб – Абду – Аб ашла – седой отец. Абешла – Абазгаа – Абазин – Аб изын – для отца. Абырг – старик, Аб хазына – Абхаз – Аб дхазуп – Аб дхазыноуп – Аб5ьар-оружие, Абирай – флаг, видите, какая связка слов однокоренных, такого ни у какого другого народа в мире нет. То, что связано со словом Аб, идет от отца. А8сны – Страна Души (за то, что свою душу вкладывали).

Пусть никто не обижается из ученых, я считаю, и это мое мнение, и оно так и есть, что у абхазов не 64, а 164 буквы. Не тот народ богат языком, и древнее, кто имеет больше букв (слов). У абхазов буквы взяты из природных звуков. Кому интересно и кто не верит, я готов с ним встретиться. Много фактов у меня. Весь Запад говорил и говорит на заимствованном абхазском языке, разве это неудивительно?

Этимология – сложная наука, тем более уже для нашего народа, и тяжело доказать миру, откуда и от кого исходят первоначальные слова. Кто теперь является древним человеком на земле? Я этим хочу сказать, что наши предки были первоначальные люди мира и самые воинственные в мире. А сегодня почему мы стали такими пассивными? Самолюбия и гордости не осталось. Мне много ОТ чего в жизни обидно. Теперь хочу спросить у своего народа: как это может быть, что древнейший народ на земле, может так быстро исчезнуть, за что? Ведь мы же его отстояли, абхазы, чтоб возродиться! Чтобы на святой земле растить детей правильно, быть патриотом, любить свой Апсадгьыл. Да, в мире бывает эволюция. Но мы же не должны были допустить, чтобы исчезнуть с лица земли. Мы должны и дальше бороться за эту красоту, за свою СТРАНУ ДУШИ! Возродить и возрождаться и поднять Апсуара.

***

Естественно, мы не могли дать нелицеприятные высказывания Д.Барциц в адрес людей какой-то другой нации. О чем заранее уведомили автора письма. Но боль ветерана мы услышали, как и его признание. Во всем, что происходит негативного в нашей республике, виноваты мы сами. Молчаливые граждане смотрят на многие неправильные вещи сквозь пальцы и тех государственных чиновников, служащих, которые сами порой обходят законы республики.

И, конечно, самое плохое, когда отдельная категория граждан, несомненно, любящая свою страну, предпочтение отдает хрусту денег.

На недавнем выездном совещании руководства страны в Гагре Президент РА сказал, что положение надо менять, чтобы покончить со всякого рода нарушениями.

«Если надо, будем менять кадры, которые не справляются со своими обязанностями».

Премьер-министр РА отметил, что, в частности, Гагра может обеспечить хорошей жизнью своих жителей сама, так, как всегда считалась благоприятным местом для зарабатывания денег. Особенно в летний сезон.

На этой встрече также было смело озвучено, что более 600 структур, которые работали на Лето-2020, не были вообще зарегистрированы и налоги в бюджет города, страны не вносили.

После правительственных совещаний в Гагре и Очамчыре, появилась надежда, что кое-что изменится в лучшую сторону.

Юрий КУРАСКУА

P.S. На последнем семинаре в АНО ЦСИ РА специалистами было озвучено, сколько заработала теневая экономика Абхазии с момента открытия границы по р.Псоу (с 1 августа с.г.). Цифра исчисляется в несколько миллиардов рублей!

Естественно, никакие налоги в государственный бюджет не отчисляются. Есть над чем подумать руководству страны, нам, гражданам. И совместно решать проблемы, если хотим изменить жизнь к лучшему.

Порядочные бизнесмены говорят: «Зарабатывая подпольно (теневые) деньги, мы проявляем слабину, делая шаг назад на пути своего развития».

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА