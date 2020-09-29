Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года

В ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года, руководствуясь принципами гуманизма, и в соответствии с пунктом 13 статьи 47 Конституции Республики Абхазия

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы всех лиц, осужденных на срок до трех лет включительно.

2. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных на срок до пяти лет включительно:

1) лиц, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., резервистов – участников операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году;

2) лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности;

3) женщин.

3. Освободить от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания:

1) лиц, совершивших преступления по неосторожности;

2) женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, а также беременных женщин;

3) женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет;

4) инвалидов I и II группы, больных туберкулезом, отнесенных к I и II группе диспансерного учета, больных онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы, а также больных с последствиями перенесённого инсульта средней или тяжелой степени тяжести;

5) несовершеннолетних.

4. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, которым до дня вступления в силу настоящего Постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания которым отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего Постановления, в отношении лиц, подпадающих под действие пунктов 1, 2 и 3 настоящего Постановления.

6. Освободить от наказания в виде лишения свободы осужденных, подпадающих под действие пунктов 1, 2, 3 и 4 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в законную силу.

7. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1, 2, 3 и 4 настоящего Постановления.

8. Не применять амнистию к лицам:

1) в отношении которых ранее применялись акты помилования или амнистии;

2) совершившим преступления, предусмотренные статьей 99, частью четвертой статьи 105, статьей 119, частями второй и третьей статьи 120, статьей 121, частями второй и третьей статьи 122, статьями 126, 127, 128, 129, 130, 148, частью четвертой статьи 155, частью четвертой статьи 156, частью четвертой статьи 157, частями второй и третьей статьи 158, статьей 159, частями второй и третьей статьи 160, частью второй статьи 161, частью четвертой статьи 163, частями третьей и четвертой статьи 172, частями третьей и четвертой статьи 173, статьями 198,199, 200, 202, 203, 204, 224, 2241, частями второй и третьей статьи 227, частью второй статьи 229, частями второй и третьей статьи 237, частями второй и третьей статьи 238, статьей 240, статьей 242, частями второй и третьей статьи 262, частями третьей, четвертой, пятой и шестой статьи 263, статьями 273, 2731, 2732,2733, 274, 2741, 275, 276, 277, 279, частью второй статьи 283, частью третьей статьи 285, частью второй статьи 286, частью второй статьи 287, частью третьей статьи 288, частью третьей статьи 289, частями четвертой и пятой статьи 292, частями третьей и четвёртой статьи 293, статьей 2941, статьей 297, частью четвертой статьи 298, частью второй статьи 301, частями второй и третьей статьи 303, частью второй статьи 304, частью третьей статьи 305, частью второй статьи 307, частями второй и третьей статьи 315, статьей 319, частью второй статьи 320, частями второй и третьей статьи 345, статьями 362, 363, 365, 366, 367, 368, частью второй статьи 369 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

9. Не распространять подпункт 2 пункта 8 настоящего Постановления на участников боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., резервистов – участников операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году, инвалидов I и II группы, больных туберкулезом, отнесенных к I и II группе диспансерного учета, больных онкологическими заболеваниями III или IV клинической группы, а также больных с последствиями перенесённого инсульта средней или тяжелой степени тяжести, и сократить наполовину не отбытую ими часть наказания.

10. При применении настоящего Постановления соответствующие статьи Уголовного кодекса Республики Абхазия применяются в той редакции уголовного закона, который был применен в соответствующем приговоре. 11. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит исполнению в течение двух месяцев.

В.КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум, 24 сентября 2020 года, № 5017-с-VI

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: В.КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия