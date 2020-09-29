АИААИРА – 27

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО СОЛДАТ, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ ДОМОЙ

Судьба подарила семье Зураба Малия и Майи Лакербая замечательного сына. Он был настолько светлым и красивым человеком, что казалось, что в его жизни все будет светло и прекрасно. Так думали все, кто был знаком с ним с детства. Баграт Малия погиб в первые дни Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском мосту и навсегда остался в нашей памяти молодым и бесстрашным. Именно таким смотрит он с фотографии на всех, кто останавливается у Мемориала Славы на мосту через Гумисту.

Когда объявили о начале войны, Баграт, как и все его ровесники, друзья, товарищи, братья, стал думать, где и как найти оружие. У наших мирных ребят не оставалось выбора: на нашу землю пришел враг, вооруженный и с определенными планами. И в этих их планах нашего будущего не было.

После 14 августа, в самые первые дни вражеской оккупации, Баграт оказался на Гумистинском мосту. Гумиста стала неким рубиконом – было ясно, что обратной дороги не будет, нужно идти вперед и до конца.

Рядом с ним, как и всегда в жизни, были старшие, уважаемые взрослые мужчины. Отец, Зураб Малия, человек слова и дела, надежный во всех отношениях. Зураб Владимирович – человек искусства. Он окончил Гудаутскую среднюю школу № 2 и готов был связать свою дальнейшую жизнь, как настаивали родители, с мужской профессией и даже стал студентом политехнического института. Но обстоятельства сложились таким образом, что Зураб Владимирович не смог переломить себя: для него было важно, чтобы его будущая профессия была связана со сценой, искусством. Отслужив в рядах Советской армии, он поступил в Тбилисский театральный институт, на отделение академической музыки, и, вернувшись домой дипломированным специалистом, был направлен в качестве директора в музыкальную школу. Затем он стал инспектором отдела культуры Гудаутского района, руководил государственным ансамблем «Рица». Возможно, что эти вехи биографии Зураба Владимировича известны не всем, но что именно он – автор ставшей народной знаменитой песни «Рица», знают все ценители прекрасного. Без этих песен не обходится ни один концерт в стенах районного Дома культуры.

Так что Баграт вырос в семье, где главенствующее место отводилось абхазской культуре, высокому чувству долга и ответственности за все, что происходит в стране. Поэтому и на передовой отец и сын были рядом. Были вместе. Как единый организм, единое целое.

Баграт Малия, как и его отец, сестра и дядя, окончил Гудаутскую среднюю школу № 2. Городской парень не мыслил своей жизни без родного города, своей семьи, родителей, многочисленных друзей. Он учился легко и с интересом, все давалось ему без особого напряжения. Сразу после школы поступил на экономический факультет Абхазского госуниверситета. После первого курса ушел служить в армию, отдал свой долг в одной из воинских частей под Батуми. Затем продолжил учебу в университете. В 92-м году Баграт как раз окончил четвертый курс и вышел на финишную прямую, впереди оставался еще один год учебы, диплом, государственные экзамены. Однако август готовил ему совсем другие экзамены и испытания на прочность.

Баграт Малия не мог поступить иначе, он сразу записался в ополченцы. Как вспоминает его отец, он узнал, что сын в рядах защитников, не сразу, а лишь через несколько дней.

В тот роковой день вражеские орудия не прекращали обстрел. Было всего две недели, как началась война. 28 августа 1992 года. С того места, где базировался отряд отца Зураба, хорошо просматривался участок, где находился Баграт со своими однополчанами. Во время сильного артобстрела Зураб увидел, что произошел мощный взрыв. Именно там, где предположительно был его сын. Зураб смог приблизиться к месту взрыва и увидел, что есть раненые. Среди них тяжело раненным был его единственный сын – Баграт, рядом оказался еще один раненый боец, Алик Кутарба.

Баграт как мог пытался поддержать своего отца, шутил, говорил, что все будет хорошо, это лишь царапина. Но отец понимал, что ранение очень серьезное и сын потерял много крови. Под непрекращающимся огнем ему удалось вынести Баграта в безопасное место. Несмотря на массированный обстрел, на мосту оказались медсестра Надя Ашуба и Владимир Начач, они и помогли Зурабу вынести раненого.

Баграт сам попросил своего отца, чтобы его доставили в госпиталь, где работала его мать, Майя Лакербая. Она ведь всю жизнь, сколько он себя помнил, оказывала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался. И в тот день она была на своем посту и принимала раненых в Гудаутской больнице, уже ставшей военным госпиталем. Баграт был уверен, что заботливые руки мамы и ее тепло спасут его, вернут уходящие силы. Баграта привезли в Гудаутский госпиталь, за его жизнь боролись врачи и медсестры, за его жизнь молились родители и друзья. Но раны оказались несовместимы с жизнью. 30 августа 1992 года Баграта Малия не стало.

Старшая дочь в семье, любимая сестра Сима, с которой Баграт не просто был близок, а мог только ей доверить все самое сокровенное, к началу войны уже создала семью, в которой подрастал сын. Избранником Симы стал потомок махаджиров из Батуми Гена Накопия. Так сложилось, что именно 14 августа они всей семьей поехали в Батуми, и только там им стало известно, что началась война. Через несколько дней Гена стал собираться в обратную дорогу. О том, что случилось с Багратом, от Симы скрыли. Но ее сердце билось тревожно, подсказывало, что что-то произошло. Предчувствие ее не обмануло. Она рвалась домой, хотя все ее отговаривали переждать, остаться в Батуми. Но она не могла больше находиться вдали от родителей, брата, супруга и вместе с сыном Хасаном вернулась в Гудауту. Только войдя в отчий дом, она поняла, что случилось непоправимое: на нее смотрел с фотографии в черной рамке ее любимый младший брат Баграт, Багратик, ставший кавалером ордена Леона – посмертно.

Для семьи Зураба и Майи Малия гибель единственного сына и наследника стала огромным горем. Об этом не просто говорить и писать. Но многие сотни семей в Абхазии прошли через это испытание.

Зураб Владимирович не мог оставаться дома после похорон сына. Он вернулся туда, где погиб его сын и где продолжали сражаться сыновья Апсны. Своим присутствием на передовой он показывал пример поведения настоящего воина-абхаза. Зураб Владимирович дошел до Победы, он ее встретил, он ее заслужил. И после войны он остался служить в молодой Абхазской армии, напутствовал новобранцев. Зураб Малия награжден медалью «За Отвагу».

30 сентября, в день Победы и Независимости, мы будем поздравлять друг друга. Мы, конечно, помним и низко кланяемся всем, кто не вернулся из боя. Я очень хочу, чтобы с таким же уважением мы продолжали относиться к родителям, которые воспитали детей, шагнувших в бессмертие. Спасибо, дорогие, за нашу жизнь и жизнь следующих поколений.

Зураб и Майя Малия счастливы и горды своими внуками, которых им подарили дочь Сима и зять Гена. Их жизнь наполняется новыми красками и звуками, когда их окружают дети. Время подарило им новое дыхание, когда уже и внук Еснат создал свою семью.

Жизнь продолжается по своим законам. И в этой прекрасной семье, и в сотнях других семей раздается детский смех. Ведь именно ради этого уходили в бой наши мальчики.

Баграту было всего 23 года. Хоть он не осуществил многое из того, о чем мечтал, на что надеялся и в чем был уверен, он успел сделать самое главное – отдал свою жизнь во имя будущих поколений.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району