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29.09.2020

Закон Республики Абхазия

О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления РА

Статья 1

Продлить до 11 апреля 2021 года срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 24 сентября 2020 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 28 сентября 2020 года, № 5025-с-VI


Номер:  94
Выпуск:  3972
Рубрика:  политика
Автор:  А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

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