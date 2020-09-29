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29.09.2020
Номер: 94
Выпуск: 3972
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления РА
Статья 1
Продлить до 11 апреля 2021 года срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Республики Абхазия.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 24 сентября 2020 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 28 сентября 2020 года, № 5025-с-VI
Номер: 94
Выпуск: 3972
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия