ИЗУЧИТЬ СИТУАЦИЮ

Президент Аслан Бжания провел совещание с участием секретаря Совета Безопасности Сергея Шамба, заместителя руководителя Администрации Президента Саиды Бутба, Генерального прокурора Адгура Агрба, министра внутренних дел Дмитрия Дбар, председателя Верховного суда Мананы Делба и министра юстиции Анри Барцыц.

Участники совещания обсудили вопрос создания рабочей группы, в задачи которой войдет анализ ситуации в правоохранительных органах и судебной системе, а также подготовка предложений по их реформированию.

Глава государства отметил, что в рабочую группу в обязательном порядке должны войти представители правоохранительных органов, судейского сообщества, члены правительства, депутаты Парламента, известные общественные деятели и рядовые граждане.

Аслан Бжания считает принципиально важным широкое обсуждение данной темы и обеспечение повышения уровня общественной безопасности в республике.

«Нашим основным заказчиком является народ, мы же – исполнители. От того, как мы реализуем взятые на себя обязательства, напрямую зависит качество жизни людей. И я с этого конька не слезу», – заявил Бжания.

Участники совещания были единодушны во мнении о необходимости улучшения качества работы правоохранительной и судебной системы.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки представить предложения по составу рабочей группы.

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс