СООБЩЕНИЕ

«Ни Кабинетом Министров, ни Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решение о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось». Такое заявление распространила пресс-служба Кабинета Министров в связи с появлением в СМИ информации о введении в школах карантина до 16 октября.

Координационный и оперативный штабы ведут регулярный мониторинг данных о заболевших и выздоровевших, в том числе контролируют и показатели распространения заболевания в учебных заведениях, сообщает пресс-служба Кабмина.

Все официальные решения Правительства и Координационного штаба по защите населения от COVID-2019 публикуются на официальном сайте Кабинета Министров.

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс