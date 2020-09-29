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29.09.2020
Номер: 94
Выпуск: 3972
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
СООБЩЕНИЕ
«Ни Кабинетом Министров, ни Координационным штабом по защите населения от коронавирусной инфекции решение о приостановлении учебного процесса в школах не рассматривалось и не принималось». Такое заявление распространила пресс-служба Кабинета Министров в связи с появлением в СМИ информации о введении в школах карантина до 16 октября.
Координационный и оперативный штабы ведут регулярный мониторинг данных о заболевших и выздоровевших, в том числе контролируют и показатели распространения заболевания в учебных заведениях, сообщает пресс-служба Кабмина.
Все официальные решения Правительства и Координационного штаба по защите населения от COVID-2019 публикуются на официальном сайте Кабинета Министров.
Номер: 94
Выпуск: 3972
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс