ЦВЕТЫ В ПАРКЕ СЛАВЫ

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба возложил цветы в Парке Славы по случаю 27-й годовщины освобождения Сухума от грузинских агрессоров. В церемонии возложения приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, глава Администрации Сухума Беслан Эшба, Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, представители правительства, общественности.

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс