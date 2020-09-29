ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем освобождения Сухума.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 27-й годовщиной освобождения нашей столицы от грузинских оккупантов. 27 сентября 1993 года является одной из славных и героических дат в истории Отечественной войны народа Абхазии. В этот день полным освобождением Сухума завершилась операция, длившаяся 11 дней. Водрузив Государственный флаг над столицей Абхазии, наши войска победоносно продолжили наступление по освобождению всей территории страны. В ожесточенных боях за освобождение Сухума пали смертью храбрых сотни сыновей и дочерей Отчизны, добровольцы, прибывшие отстоять свободу Абхазии. Вечная слава Героям! Мира и процветания нашей любимой столице!»

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс