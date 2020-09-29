АИААИРА – 27

30 СЕНТЯБРЯ 1993 г. – ДЕНЬ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

30 сентября – святой день для всего народа Абхазии. 30 сентября 1993 г. подразделения Абхазской армии под руководством Главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, преследуя панически отступающего противника, вышли к Государственной границе Абхазии по р.Ингур.

Отечественная война народа Абхазии была победоносно завершена. Народ Абхазии при поддержке воинов-добровольцев из республик Северного Кавказа, других регионов России одержал историческую Победу, принеся на её алтарь тысячи жизней лучших сыновей и дочерей Апсны и пришедших к нам на помощь братских народов. В тяжелейшей борьбе с многократно превосходящим по численности, вооруженным до зубов врагом, ценой огромных потерь и лишений народ Абхазии отстоял свободу и независимость Родины, священное своё право жить на родной земле, строить независимое, суверенное государство – Республику Абхазия.

День Победы и Независимости Республики Абхазия, который ежегодно празднуется в стране 30 сентября, – главный праздник всего народа Абхазии.

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ПОБЕДА НЕ ВСЕГДА ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ ПЕРВЫМ.

Победа – это когда мы стали лучше, чем были.

Номер: 94Выпуск: 3972Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»