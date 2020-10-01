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Роковая лошадь

Сохранились свидетельства о том, что юный Александр Пушкин ходил однажды к немке-гадалке со своими друзьями. От нее поэт услышал, что ему предстоит пережить «скорое получение денег, неожиданное предложение, славу и почитание соотечественников, а также две ссылки». Еще гадалка добавила, что проживет он долго, если на 37-м году жизни не случится с ним никакой беды от белой лошади, или от белой головы, или белого человека. Вернувшись от гадалки, Пушкин нашел у себя письмо с деньгами – лицейский товарищ вернул ему старый долг. Вскоре поэту поступило предложение, касающееся продвижения по службе. Спустя почти два десятилетия, когда Пушкину было 37 лет, он был смертельно ранен на дуэли с Жоржем Дантесом. Самое удивительное тут было то, что убийца великого поэта ездил на лошади именно белой масти.

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.