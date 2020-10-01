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Дорогая «растаможка»

В России первые автомобили появились почти в то же время, что и в развитых западных странах – в конце XIX века.

Правда, по стране ездили одни «иномарки» – отечественного автомобилестроения еще не существовало. Новую забаву могли позволить себе только состоятельные люди, и к началу XX века количество автомобилей в крупных городах не превышало двух-трех десятков. Однако если в 1901 году в страну было ввезено 40 автомобилей, то в 1903-м – уже 71. Всего в 1903 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 318 автомобилей.

Для справки: подержанный автомобиль «Панар-Левассор» (шесть лошадиных сил) продавался в 1902 году за 1900 рублей – огромные по тем временам деньги. Кроме того, очень большой была таможенная пошлина за ввоз автомобиля из-за границы – 200 рублей. Для сравнения: в Германии она в перерасчете местных валют на русские деньги составляла 100 рублей, в Австрии – 60, а при ввозе в Англию иностранные автомобили пошлиной вообще не облагались.

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.