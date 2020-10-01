ЕСЛИ БЫ ДЕРЕВЬЯ МОГЛИ КРИЧАТЬ…

Письмо в редакцию

Мы – жители города Обнинска Калужской области, прилетели 10 сентября в прекрасный город Сухум. Нам бесконечно нравится живописная набережная, располагающая к длительным вечерним прогулкам. Во время одной из таких прогулок мы обратили внимание на какие-то странные сооружения на деревьях прибрежного парка. Это деревянные «оковы», плотно охватывающие и сдавливающие ствол деревьев с помощью стальных стяжек. Невольно пришло в голову страшное сравнение с «испанским сапогом», сдавливающим ногу и доставляющим невероятные страдания узнику. Но чем же провинились эти великолепные многолетние красавцы, среди которых выделяется огромная, наверняка, столетняя, липа. На её стволе – два «сапога», и таких деревьев десять, в том числе редкие тюльпанные деревья. Конечно, они сразу не погибнут, так как сдавливанию подвергается не весь периметр ствола, но совершенно очевидно, что жизнь деревьев будет серьёзно укорочена. Непонятно, куда смотрят экологи и смотрители чудесного приморского парка, который, безусловно, является национальным достоянием Республики Абхазия. А если это так, то каждое дерево должно иметь индивидуальную охранную грамоту и не подвергаться настоящим пыткам!

Искренне надеемся, что наша боль послужит толчком к разрешению данной проблемы в пользу живой природы. Обращаемся к Администрации города Сухума помочь в этом. Хочется верить, что при нашем следующем посещении Сухума этого безобразия мы уже не увидим!

Валентина Николаевна ХМЕЛЕВСКАЯ, доктор медицинских наук, профессор,

Яков Михайлович ХМЕЛЕВСКИЙ, доктор медицинских наук, профессор

Обнинск, Калужская область РФ

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: обществоАвтор: Валентина Николаевна ХМЕЛЕВСКАЯ, Яков Михайлович ХМЕЛЕВСКИЙ