АИААИРА – 27

Эпизоды войны

ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛАСЬ ОДНА СЕКРЕТНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ

Есть немало слухов, версий, предположений о так называемом чудесном спасении Эдуарда Шеварднадзе во время грузино-абхазской войны. Почему на самом деле не состоялась разработанная абхазскими военными секретная операция по его задержанию и аресту, рассказал корреспонденту «РА» ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа АНА, кандидат исторических наук, полковник запаса Валико Миджитович Пачулия, служивший в тот военный период в Генеральном штабе ВС РА начальником военно-исторического отдела в звании старшего лейтенанта:

– В своей монографии «Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. (боевые действия)», вышедшей в 2010 году, я затронул вопрос о разработке в Генеральном штабе плана задержания и ареста главного виновника войны Эдуарда Шеварднадзе. Однако я не указал конкретно, кто разрабатывал эту операцию. Считаю нужным сделать это сегодня.

Во время грузино-абхазской войны я служил в Министерстве обороны в должности историка и офицера Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Во время Сентябрьского наступления, когда начальник Генштаба генерал-майор Сергей Платонович Дбар ушел на фронт командовать армией по освобождению столицы Абхазии, мне было приказано дежурить постоянно в его кабинете. Именно в этом кабинете вскоре началась интенсивная разработка одной секретной операции, суть которой знали только единицы. Со стороны Госбезопасности курировал заместитель председателя этой службы Виталий Бганба.

Разработчиками этой операции были добровольцы – генерал-майор армии Сирийской республики Теукеш Нури Бассам и майор Сирийской армии Шухиаб Сурель, по национальности – кабардинцы. Они приезжали утром в 10 часов и работали в кабинете допоздна за картой. Моя задача была достать из сейфа эту рабочую карту, положить на стол, а перед их уходом спрятать в сейф. Шла разработка секретной операции по захвату и вывозу из Сухума главнокомандующего грузинскими вооруженными силами Эдуарда Шеварднадзе, постоянно находившегося на бывшей сталинской даче. Так же шел процесс формирования вооруженной спецгруппы под командованием майора Василия Степановича Пигаря – начальника режимного отдела Министерства обороны.

Вдруг неожиданно Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба отменил операцию. Также позже он не дал морякам сбить самолет, в котором Шеварднадзе убегал из Сухума. После отмены операции секретную карту забрали, чтобы она никому не попала в руки.

Так, благодаря лидеру абхазского народа еще долгое время Эдуард Шеварднадзе был жив, здоров, правил Грузией, пока его не сбросил с поста Михаил Саакашвили.

Никто не знает, как бы повернулась история, если бы план по задержанию и аресту Шеварднадзе был осуществлен. Одно ясно, что тогда грузино-абхазская война закончилась бы быстрее, и жертв было бы меньше. Грузию заставили бы подписать мирный договор и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Однако история не знает сослагательного наклонения. К сожалению, в тот момент политическая ситуация складывалась таким образом, было такое сильное давление со стороны президента России Бориса Ельцина, что поступить иначе было невозможно. Помимо Ельцина ратовали за безопасность Шеварднадзе канцлер ФРГ и премьер-министр Японии.

Владислав Ардзинба сделал правильно, остановив эту операцию.

Подготовила Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Подготовила Елена ТЕРЕНИНА