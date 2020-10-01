ЛЮДМИЛА СКОРИК: «ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА СМОЖЕТ ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЮДЕЙ»

Здоровье

Сегодня и в нашей стране число зараженных коронавирусом людей стремительно растет. Даже эксперты не берутся говорить, когда она достигнет пика. Но к чему приведет пик пандемии в нашей малочисленной стране, где буквально все друг с другом знакомы и контактируют, с большим скепсисом говорят вирусологи. Ситуация в стране близка к критической.

Об этом говорит в беседе с корреспондентом газеты «РА» главный санитарный врач страны Людмила Скорик:

– Пока наше население продолжает посещать массовые мероприятия – концерты, свадьбы, поминки, а члены семьи, где есть зараженный человек, выходят на улицу и контактируют с другими людьми, ситуация будет усугубляться. Ведь, посещая массовые мероприятия, мы не знаем, с кем контактируем. Собеседник может не проявлять никаких симптомов, чувствовать себя хорошо, быть в бодром расположении духа, но при этом он может выделять вирус в окружающую среду. После беседы с ним мы также можем стать носителем вируса, но при этом в течение 14 дней даже не подозревать об этом. Когда проявляются симптомы, мы начинаем вспоминать людей, с кем контактировали в последние дни. Но это неправильно. Не соблюдая все правила карантина, мы не вспомним, с кем общались. Нам нужно понять, что если мы не перестанем посещать массовые мероприятия, не поймем, что нам нужно соблюдать карантин, носить маски, не научимся обрабатывать антисептиком руки, то коронавирус в Абхазии не остановим. Способствовать остановке распространения коронавируса – это личная ответственность каждого гражданина РА.

Слабый иммунитет и несоблюдение карантинных мер приводит к заражению коронавирусом. В таких случаях, как отметила Скорик, самоизоляцию должен соблюдать не только больной, но и все члены семьи, контактировавшие с ним.

– Мы должны четко понимать, что если в семье больной, то каждый член семьи должен быть на связи с терапевтом или участковым врачом, и принимать назначенные лекарства. В Абхазии, как и везде, нет возможности изолировать каждого, у кого подтвержден диагноз коронавируса. Когда в республике были первые очаги, малочисленными заболевшими были молодые люди, военнослужащие, с крепким иммунитетом. Мы их изолировали, лечили, и после отрицательных тестов выписали. Сейчас большинство заболевших граждан находятся дома на самоизоляции. Находящиеся с ними в контакте люди приобретают и распространяют вирус. Некоторые люди, находящиеся в семейном очаге с коронавирусным больным, приходят к нам и просят выдать справки о том, что на данный период времени они здоровы. Это им нужно для того, чтобы выйти на работу. Это недопустимо! Коронавирус – карантинное заболевание! Лечить его надо в изоляции.

Тем не менее, с каждым днем пандемия набирает большие обороты. Поток желающих сдать тест на коронавирус увеличился. Среди населения бытует мнение, что лаборатория перегружена и образуются очереди. Людмила Скорик пояснила, что приоритет отдаётся тем пациентам, которых направляют врачи.

– Когда у нас появятся люди, которые нуждаются в дифиренсальной диагностике по коронавирусной инфекции, то их мы будем принимать в обязательном порядке. А для просто желающих он не информативен. Многие не понимают необходимость и значимость тестов. Как только человек получает отрицательный тест, он начинает разгуливать по улице. Тест лишь дает представление о том, что на момент тестирования человек является носителем вируса или нет. Но если после отрицательного теста гражданин продолжает контактировать со всеми, то со временем он становится носителем вируса. Но бывают и такие случаи, когда пациент сдает тесты несколько раз, первый и второй показывают отрицательный результат, а третий становится положительный.

Рекомендации Людмилы Скорик для защиты от коронавируса:

– Нужно максимально дистанцироваться.

Не посещать места скопления людей.

При походах на работу не снимать с себя маску, носить перчатки.

Регулярно мыть руки мылом и обрабатывать их антисептиком.

Правила простые, но на данный момент самые эффективные. Сегодня, как и во все времена, от самосознания и ответственности населения зависит здоровье нации. Рекомендуемые специалистами меры не сложны, а от их соблюдения зависит главное – наша жизнь.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА