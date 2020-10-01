АННА КАЛЯГИНА: «АБХАЗИИ НУЖНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА»

Бизнес Абхазии

Представлять Анну Калягину, руководителя общественной организации «Союз российских соотечественников» с 2015 года, президента НП «Абхазский союз туризма» с 2016 года, созданного по инициативе первого президента ТПП РА Геннадия Гагулия, генерального директора Агентства путешествий «Ацетук Трэвел», наверно, излишне. Её, талантливого управленца, креативного менеджера, целеустремленного и делового человека, да и просто обаятельную женщину, знают в Абхазии почти все. Она прочно связала свою судьбу с Абхазией и с туристической сферой.

Редакция газеты «Республика Абхазия» обратилась к ней с предложением высказать свою точку зрения о развитии и перспективах туристического бизнеса в республике в период пандемии коронавируса. Анна любезно согласилась и поведала вот о чём:

– В этом году нас постигла неожиданная и сложная ситуация в туристической сфере. Многие сферы подвержены кризису. Коронавирус изолировал всех. У нас много говорили об этой проблеме. Абхазия вовремя закрыла границу и не подвергла население первой атаке пандемии. Скорее всего, это было правильно. Тогда была паника, и мир не понимал, как бороться с вирусом, все это давило на психику людей. Сейчас мы понимаем, что рано или поздно всем придется адаптироваться к этому вирусу, мы не можем закрыться от мира. Жизнь и здоровье людей – самая важная составляющая нашей жизни. Угроза пандемии показала нам не только, насколько мы уязвимы во всех областях жизни, но и важность туризма для развития Абхазии. Мы относились к туризму как к обычному явлению. Мы не осознавали важность этого момента. Это привело к безответственности в жизни, финансам и ко всему, что нами движет. Нет горизонта планирования. Сюда привязано и то, что у нас нет подушки безопасности. На совещании в Центре стратегических исследований, сотрудники которого делают большую работу, не раз озвучивали эту мысль. А мы к ним, к сожалению, не прислушиваемся. Их труды бесценны. То, что они выходят на диалог, дорогого стоит. Его нужно продолжать. На совещании мы обсуждали важные вопросы экономики и туризма. К сожалению, мы живем одним днем, предприниматели не умеют планировать. За зиму деньги тратим и ждем следующего сезона. Кредитование не работает. Это говорит об уязвимости бизнеса в Абхазии. В объект нужно вкладывать, чтобы он был конкурентоспособным. Абхазия может принять туристов не только нижнего сегмента. Мы себя зарекомендовали как страна малобюджетного отдыха. Когда меня спрашивают, как выйти из этой ниши, я говорю, что мы должны предлагать путёвки и для высшего сегмента. Для ВИП-туристов нужны продуманные туры с маркетинговыми исследованиями. Их нужно обслуживать соответственно. У нас нет видения культуры необходимого сервиса. Проблема в том, что мы не раскрываем сервис культуры, у нас есть культура гостеприимства. Но когда речь идет о заработке, то все меняется. Когда мы будем относиться к ним как к гостям согласно нашей культуре, то к нам приедет другой контингент.

Главное – это то, что у нас есть теплое море, чистый воздух и вода, и много солнца. Но чтобы стать курортом для людей среднего и выше среднего уровня, необходимо развивать сервис и предоставлять туристический продукт высокого уровня. Турист не готов платить большие деньги при отсутствии того или иного сервиса и качества услуг. Весь год он работает в поте лица не для того, чтобы потом отдыхать в некомфортных для него условиях. Закон туризма гласит, что турист в отпуске должен получить качество услуг выше, чем он получает комфорта и сервиса в повседневной жизни. Человек за год устал, и ему нужно отдохнуть. Если он живет в «хрущевке» и будет отдыхать в двухзвездочном отеле, то там ему будет комфортно. А если он из «пентхауса» поедет отдыхать в такой отель, то в таких условиях он будет чувствовать себя более чем дискомфортно.

Когда отменили выставку МИТТ в марте, мы уже забеспокоились. Я видела, как начали страдать коллеги по другим направлениям, и я поняла проблему. Мы начали искать пути выхода. В Абхазии были выборы Президента, новые назначения, и правительству было некогда. Правительством были приняты необходимые меры, но глубину проблемы не продумали. У нас не было плана выхода из карантина. Мне звонили туроператоры и туристы с вопросом, когда откроют нашу границу. Турция ещё в мае предложила план соблюдения правил для принятия туристов и предложила его России. Мы пришли к этому только 3 июля. До августа многие отельеры не распускали персонал. Были большие сбои в открытии сезона. Сейчас накал страстей в плане пика пандемии коронавируса. Август и сентябрь – активные месяцы для отдыха в Абхазии. Восполнят ли они пробел? В моём бизнесе всё равно будут убытки, даже если будем работать в октябре. У меня пик продаж – это март и апрель. В этом году их не было. Были только отказы. Я возвращала деньги. Некоторым перекидывали даты. Мы все равно не выйдем на нужный уровень. Большой провал в продаже. Мы могли бы открыться в июне, как это сделал Краснодарский край, например. На самом деле мы не совсем конкуренты им. Конкурировать, возможно, может только частный сектор. Люди, которые приехали в Адлер, увидели отсутствие должного сервиса, так как там не были готовы к такому наплыву отдыхающих, и высокие цены. И они в первый же день как открылась граница, ринулись в Абхазию. Сейчас, конечно, ситуация лучше, чем мы могли себе представить к концу июля, когда надежды на открытие границы уже не было. Многие смогут выйти в ноль. Некоторые даже заработают, но надо работать дольше, чтобы был действительно эффект выхода из кризиса. Туристы приезжали и на Новый год, но сейчас в связи с нарастающей угрозой пандемии неизвестно, как будут развиваться события. А развиваться и планировать необходимо всегда.

Все наши туры мы и наши эксперты по туризму разрабатываем сами, размещаем туристов в отелях, гостиницах и апартаментах. Проводим готовые туры «все включено», авторские групповые и индивидуальные туры, тематические экскурсии, походы в горы. Это могут быть сельскохозяйственные туры (участие в сборе урожая, например, мандаринов), свадебные туры (проводятся в селениях с дегустацией вина и традиционным абхазским свадебным застольем), гастрономические туры с демонстрацией приготовления абхазских блюд, туры выходного дня, многодневные походы в горы с гидом. Необходимо развивать сельскохозяйственный туризм, экотуризм, горный туризм, активный туризм, обязательно нужно развивать санаторно-курортную сферу. Это работа на круглый год, она повысит наполняемость здравниц, гостиниц и гостевых домов, а также даст работу в так называемый «не сезон». Это слово нам нужно совсем забыть, ведь Абхазия прекрасна в любое время года. И никто не отменял спортивный и событийный туризм. Фестивали, ярмарки или же туры «Новый год на Рице». В самые нетуристические страны люди едут именно за событиями. Все очень просто на самом деле. Нужно брать и делать. Но нужны инвестиции, закон о государственно-частном партнерстве, который избавит инвестора от страха и защитит его. Такого закона еще нет. Нужна стратегия развития туризма, государство должно советоваться с бизнесменами всех уровней, а не только с крупными холдингами. У нас слабая нормативная база. Многие предприниматели в России нам завидуют, так как у нас нет жестких ограничений в отличие от них. И в то же время у нас проблемы с банковской системой. Предприниматели, отельеры должны развиваться. Для этого они берут деньги у туроператоров, которые приплачивают заранее за размещение своих туристов. Этими действиями они поддерживают наших предпринимателей. Сейчас нет этих денег, и предпринимателю нужны кредиты. Им нужна поддержка.

Наше агентство путешествий «Ацетук Трэвел» сплоченно работает с туристическими организациями, подрядчиками, транспортными компаниями, отельерами, экскурсоводами, ресторанами.

В некоммерческом партнерстве, которым я руковожу Абхазском союзе туризма мы объединяем более 70 предпринимателей из сферы туризма. За четыре года работы сделано многое. Организовано два форума, проведен фестиваль. Множество круглых столов и обсуждений, которые помогают в работе предпринимателей. Многие не сразу понимали нашу работу, для чего мы объединились, кто-то думал, что это государственная организация, думали, что мы получаем преференции. Время все рассудит. Но это не главное. Важно, чтобы бизнес развивался, а республика процветала. Мы (турфирмы и отели) много лет делаем рекламу Абхазии за свой счет, рекламируя свои сайты, продвигая турпродукт в интернете. Я начинала с того, что ознакомилась со всеми туристическими проектами и пыталась реализовать их в Абхазии. Скоро к нам приезжает телеканал «Моя планета» со своим проектом «Кавказский пленник». Они покажут Абхазию во всех ракурсах. Мы проработали сценарий, договорились с коллегами. Проект «Моя планета» мы спонсируем сами. А вот проект НТВ «Поедем, поедим», который скоро приедет, спонсирует министерство. Мы им помогаем. Мы делаем одно дело, а не конкурируем, выстраиваем отношения. Многие проекты делаем совместно. Безупречно всё прошло в прошлом году, когда мы ездили в Москву на выставку МИТТ 2019. Была проведена четкая работа, состоялись два форума, которые мы также отлично провели. ТПП Абхазии нас поддерживает. Хороший персонал у нас, много единомышленников. У меня есть общественная организация «Союз российских соотечественников», созданная в 2015 году. Мы проводим гуманитарные, благотворительные мероприятия. Наша работа переплетена, у нас общие интересы. Если будет вторая волна пандемии, то это снова негативно отразится на нас. Для того, чтобы проводить большую работу, мы поняли, что общественная организация нужна, Союз туризма необходим. Нам нужно каждый день проводить мероприятия и круглые столы. Уже то, что мы заявляем о себе, то, что нас позвали в Кабинет Министров, тоже о многом говорит. Нас услышали, и это говорит в пользу правительства. Мы готовы строить совместную стратегию выхода из кризиса. И уже думать над ситуацией будем вместе. Пока основной доход страны – это туризм и торговля. Торговля сильно зависит от туризма.

Перед нами стоят большие задачи, с которыми, я уверена, мы справимся.

Нам необходимо создавать профессиональный бренд Абхазии и привлечь к этому маркетологов, специалистов сферы продвижения и создания брендов. И это должно стать делом государственной важности. Посмотрите, как Турция рекламирует себя. На все это тратятся бюджетные деньги. В бюджете Абхазии на рекламу таких денег не заложено. Если стратегия развития туризма и существует, то на практике она не применяется. У Министерства туризма Абхазии должны быть план и стратегия развития туризма, с которыми должны быть ознакомлены все. Каждый житель республики должен понимать, куда мы движемся. В эту стратегию должна входить информационная политика, реклама, а также образование и трудоустройство. В моей туристической компании есть план развития на несколько лет, на год. Такой же план должен быть и у Министерства туризма.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ