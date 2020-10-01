ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Черноморское казачье войско Абхазии и Русская община Абхазии, провели совместное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу погибшим в Парке Боевой Славы в Сухуме. В возложении приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественные деятели, вице-спикер Парламента РА Левон Галустян, а также представитель Черноморского казачьего войска Абхазии по Москве и Московской области Анатолий Пащенко и прибывшие из России ветераны и добровольцы.

Они почтили минутой молчания память героев. Войсковой атаман Вадим Мироненко и председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев наградили 11 ветеранов Георгиевским крестом – высшей наградой Черноморского казачьего войска Абхазии, более 30 ветеранов были награждены медалью участников боевых действий и локальных конфликтов.

В связи с ограничениями из-за пандемии и отменой парада празднование Дня Победы в этом году для наших ветеранов прошло в сокращенном составе. Также руководством и советом ветеранов было принято решение в ограниченном составе возлагать цветы к монументам погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в районах республики.

30 сентября отмечается День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. В республике чтят мужество, героизм и самоотверженность воинов и добровольцев, отдавших свои жизни в борьбе с грузинскими захватчиками. Мы вечно будем помнить тех, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей страны, о подвигах наших солдат, которые, не жалея жизни и не щадя сил, боролись за свободу и независимость Республики Абхазия.

Поздравляем народ Абхазии с Днем Победы! Желаем всем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и Русская община Абхазии

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии и Русская община Абхазии