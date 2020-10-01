ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ

На базе Абхазского госуниверситета открылась «Школа молодежного предпринимательства». Это один из проектов социальной платформы «Будущее Абхазии».

На церемонии открытия выступил координатор проекта – помощник министра финансов РА, победитель конкурса «Гордость Абхазии» Алмахсит Осия. Он отметил, что проект направлен на развитие предпринимательской инициативы у молодого поколения, поиск и поддержку перспективных бизнес-проектов.

В рамках Школы будут регулярно выступать российские и абхазские предприниматели, которые расскажут молодежи о том, как организовать свой бизнес и вывести его на серьезный уровень.

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс