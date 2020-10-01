Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

Об обращении Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия к органам исполнительной власти в связи с принятием Акта об амнистии

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия заявляет свою крайнюю озабоченность и выражает свое решительное возмущение безосновательной попыткой со стороны представителей исполнительной власти и Абхазской государственной телерадиокомпании дискредитировать Парламент Республики Абхазия, являющийся независимой ветвью власти в связи с принятиям 24 сентября 2020 года Акта амнистии в ознаменование главного государственного праздника: Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября.

Принимая Постановление об объявлении амнистии в ознаменование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия реализовал свои исключительные полномочия, закрепленные статьей 47 Конституции Республики Абхазия, а также статьей 78 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Руководствуясь Конституцией Республики Абхазия, Уголовным кодексом и принципами гуманизма, считаем Акт амнистии в ознаменование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года обоснованным, принятым в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия и категорически отвергаем любые обвинения в адрес Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, выраженных публично в средствах массовой информации.

На своем рабочем совещании с руководителями правоохранительных органов, генеральным прокурором Республики Абхазия и председателем Верховного суда Республики Абхазия Президент Республики Абхазия безосновательно обвинил Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия в совершении ошибки и нарушении принципа справедливости. Считаем недопустимым со стороны Президента Республики Абхазия давать подобные оценки Парламенту Республики Абхазия.

Также считаем несостоятельным заявление Министерства внутренних дел о дискредитации правоохранительных органов Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия в связи с принятием амнистии в ознаменование Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года, а также нарушения принципа неотвратимости наказания.

Крайнее возмущение вызывает провокационное высказывание ведущей Абхазского государственного телевидения о восприятии обществом принятого Парламентом Республики Абхазия Акта амнистии как антинародном. Такое безответственное вещание в прямом эфире государственного телевидения является подрывом не только авторитета законодательного органа, но и авторитета государства в целом, что может привести к предсказуемым негативным последствиям.

Ответственно заявляем, что все вышеуказанные факты расцениваем как прямое вмешательство в деятельность Народного Собрания Республики Абхазия и попытку оказать давление на независимую ветвь власти.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия призывает Президента Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Абхазскую государственную телерадиокомпанию соблюдать принцип разделения властей и невмешательства в деятельность Парламента Республики Абхазия.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия оставляет за собой право использовать все предусмотренные Конституцией и законами Республики Абхазия полномочия для правового воздействия на государственные органы и их должностных лиц.

В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум, 29 сентября 2020 года, № 5027-c-VI

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия