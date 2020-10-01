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01.10.2020
Номер: 95
Выпуск: 3973
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ И РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с командиром 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы, расположенной в Гудауте, полковником Олегом Сеньковым и советником Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Владиславом Нечипоренко.
Российские участники встречи поздравили Премьер-министра с праздником – Днём Победы и Независимости, пожелали гражданам страны процветания и мира. В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.
Александр Анкваб проинформировал гостей о складывающейся в Абхазии эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Номер: 95
Выпуск: 3973
Рубрика: политика
Автор: Управление пресс-службы и информации