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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ И РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА 01.10.2020

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ И РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с командиром 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы, расположенной в Гудауте, полковником Олегом Сеньковым и советником Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Владиславом Нечипоренко.

Российские участники встречи поздравили Премьер-министра с праздником – Днём Победы и Независимости, пожелали гражданам страны процветания и мира. В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.

Александр Анкваб проинформировал гостей о складывающейся в Абхазии эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции.


Номер:  95
Выпуск:  3973
Рубрика:  политика
Автор:  Управление пресс-службы и информации

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