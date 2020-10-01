ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ И РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с командиром 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы, расположенной в Гудауте, полковником Олегом Сеньковым и советником Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Владиславом Нечипоренко.

Российские участники встречи поздравили Премьер-министра с праздником – Днём Победы и Независимости, пожелали гражданам страны процветания и мира. В рамках встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в военной сфере.

Александр Анкваб проинформировал гостей о складывающейся в Абхазии эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации