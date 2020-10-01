РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ ПОЗДРАВИЛИ НАРОД АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

Президент РА Аслан Бжания принял командира военной базы ЮВО в Абхазии Олега Сенькова, сообщает пресс-служба Президента РА. «Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите сердечные поздравления от командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Якова Резанцева и всех нас по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости. Пока народ помнит этот светлый праздник, Абхазия будет жива», – сказал Олег Сеньков. Командир военной базы ЮВО пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья и успехов, а народу Абхазии – мира и благополучия. Президент поблагодарил Олега Сенькова. «Пользуясь случаем, хочу передать слова благодарности командующему 49-й общевойсковой армией Южного военного округа. Яков Владимирович Резанцев – мой дорогой друг. Он внес личный вклад в обеспечение безопасности Республики Абхазия. Здесь его ждут, его любят, он снискал симпатию абхазского народа», – сказал Президент.

Глава государства пожелал личному составу военной базы ЮВО в Абхазии больших достижений без потерь в непростом труде.

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс