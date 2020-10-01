ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Победы и Независимости:

«Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны Отечественной войны народа Абхазии! Поздравляю вас с Днем Победы и Независимости! 30 сентября 1993 года является важнейшей датой в истории нашего народа. Сегодня мы празднуем день завоевания истинной свободы Абхазского государства. Путь к Победе был долгим и трудным. Более трех тысяч защитников Родины сложили свои головы на полях сражений, более пяти тысяч получили ранения, более 200 человек пропали без вести. Многие ветераны не дожили до сегодняшнего дня из-за ранений и травм, полученных в войне. Народ Абхазии гордится защитниками Родины, которые под предводительством национального лидера Владислава Ардзинба отстояли свободу Абхазии в ожесточенной войне. Преклоняемся перед памятью отдавших свои жизни за свободу Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед добровольцами, вставшими рядом с абхазами в час испытаний. Хочу высказать особые слова благодарности матерям, воспитавшим истинных патриотов. Дорогие соотечественники, мы обязаны сделать все, чтобы мирная Абхазия процветала. Желаю ежедневных побед в строительстве независимого Абхазского государства. Мира и благополучия каждой семье. Да здравствует Независимая Абхазия!»

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс