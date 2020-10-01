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01.10.2020
Номер: 95
Выпуск: 3973
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости:
«От имени народа и Правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа и со своей стороны рады выразить самые теплые поздравления Вам и всему народу Абхазии по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. 30 сентября – историческая дата для Вашей страны, когда героический абхазский народ достиг триумфа в деле защиты своей свободы. 27 лет спустя после этих событий мы от всего сердца желаем мира, процветания и успехов Апсны – Стране Души».
Номер: 95
Выпуск: 3973
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс