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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 01.10.2020

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Президента Абхазии Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости:

«От имени народа и Правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа и со своей стороны рады выразить самые теплые поздравления Вам и всему народу Абхазии по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия. 30 сентября – историческая дата для Вашей страны, когда героический абхазский народ достиг триумфа в деле защиты своей свободы. 27 лет спустя после этих событий мы от всего сердца желаем мира, процветания и успехов Апсны – Стране Души».


Номер:  95
Выпуск:  3973
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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