ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости:

«Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за будущее Абхазии. Исторические вехи свидетельствуют о том, что обретение независимости любому народу, любой нации дается нелегко. Народ Абхазии, глубоко осознающий эту истину, чтит и вечно хранит в своем сердце память о поколениях, проявивших самоотверженность и мужество, не пожалевших своей жизни в борьбе за независимость», – отмечается в поздравлении.

Вадим Красносельский выразил уверенность в дальнейшей консолидации и наращивании дружественных связей между Абхазией и Приднестровьем. Президент ПМР пожелал Аслану Бжания крепкого здоровья, новых добрых начинаний, благополучия.

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс