ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поздравил Президента и народ Абхазии с Днем Победы и Независимости:

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите самые искренние поздравления по случаю Дня Победы и Независимости Республики Абхазия! 30 сентября мы вспоминаем героические события победного 1993 года, изменившие геополитическую реальность в Закавказье и показавшие всему миру стремление абхазского народа к суверенитету, к праву идти своим собственным, не навязанным никем, путём. В грозные 1992-1993 гг. смелость и отвага, проявленные жителями республики, позволили в справедливой борьбе отстоять свое существование и спасти Родину. Сегодня Абхазия – самостоятельное и независимое государство, чья богатая и мудрая история уходит в глубину веков. Отрадно, что между нашими странами сложился высокий уровень дружественных отношений. Москву и Сухум объединяет дух союзничества и стратегического партнёрства. Ещё раз примите поздравления с праздником! Желаю Вам в этот великий день успехов на Вашем ответственном посту, а братскому абхазскому народу – счастья, добра и благополучия».

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс