ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Днем Победы и Независимости:

«Уважаемый Аслан Георгиевич! Примите искренние поздравления по случаю Дня Победы и Независимости. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, отстоявшего в нелегкой борьбе свое право на свободную, мирную жизнь. Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей в различных сферах отвечает коренным интересам граждан наших стран. Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие Абхазии в решении актуальных cоциально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности. От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому абхазскому народу – мира и благополучия».

Номер: 95Выпуск: 3973Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс