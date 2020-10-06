ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ - ЕШЬТЕ!

Если следовать совету «Хотите похудеть – перестаньте есть», можно навредить организму.

Не стоит заклеивать рот. Принимать пищу раз в день, причем набирая как можно меньше калорий, вредно для организма. Единственный здоровый вариант – питаться небольшими порциями через каждые 2-3 часа. Ужинать не позднее 19.00, чередуя основные приемы пищи с перекусами. Причем дробное питание должно стать системой на всю жизнь. Доказано, что люди, питающиеся не менее четырех раз в день, страдают избыточным весом на 50% реже, чем те, кто ест раз в день. Те, кто ест чаще, теряют больше жировую массу, а те, кто ест два раза, но плотно, теряют мышечную ткань.

На завтрак – не только стакан воды. Если вы действительно хотите избавиться от лишних килограммов, обязательно завтракайте в первый час после пробуждения. Утром организм уже нуждается в притоке энергии. Выпейте стакан воды и лежа сделайте дыхательную гимнастику – благодаря этому усиливается перистальтика кишечника и организуется венозный отток. Это очень важно для организма. Самый интенсивный обмен веществ в организме – с 06.00 до 12.00. Потом его скорость начинает снижаться, и к 18-19 часам организм становится ленивым. Поэтому в вечернее время организму проще отложить жировой запас.

Лишенный завтрака организм испытывает стресс и, обманутый, обязательно будет использовать калории, полученные во время обеда и ужина, для создания энергии в виде жира. Именно благодаря завтраку удастся избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови и не переедать в течение дня.

Надо забыть об углеводах? И никакого жира?! Углеводы – основной источник энергии! Но не все они одинаковы. Полезные содержатся в овощах, фруктах, злаках. А вот простые углеводы, спрятанные в мучных изделиях и сладостях, являются причиной увеличения жировых отложений. Это не означает, что от мучного нужно совсем отказаться. Ешьте его в первой половине дня и в ограниченном количестве.

Теперь о сладком. С одной стороны, фруктоза питает организм энергией, с другой – ухитряется превращаться в жир, сжечь который не так-то просто. Поэтому, заменяя сахар фруктами, тоже важно знать меру. Любите мед? Отлично! Чтобы он полностью усвоился и не прибавил вам лишних килограммов, не забывайте о норме: 3 чайные ложки в день.

И, наконец, о жире. Без него обойтись никак нельзя. Ведь жир отвечает за создание гормонов и творит еще немало добрых дел, поэтому его недостаток в организме может привести к весьма печальным последствиям. Вы вполне можете иногда позволить себе жирные продукты – творог, сыр, яйца. Но лучше в первой полови дня, понемногу и тщательно пережевывая.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.