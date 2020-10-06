ЧТОБЫ БОЛЕЗНЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЛАСЬ…

Здоровье

В нашей сухумской частной школе «Алашара» всё пока хорошо, потому что здесь соблюдаются все правила безопасности. Мы все – учителя, охранник, я сама – ходим в масках и ни одного человека в школу без них не запускаем. Даже водитель, доставляющий в школу продукты, заходит к нам в маске и перчатках после того, как я ему об этом сказала.

Каждое утро перед входом в школьное здание я как медсестра измеряю детям температуру и дезинфицирую им руки, и для этого прихожу на работу почти на час раньше. Если родителям надо зайти в корпус, когда плачет (бывает и такое) их ребенок, я провожу с ними те же процедуры, что и с детьми, конечно, при этом и маски должны быть на взрослых. Почти всегда при проведении процедур с детьми со мной рядом находится директор школы Мария Пилия, которая проводит маленьких детей в классы, а за самостоятельными учениками следит, чтобы они зашли именно в свой класс.

Руки детям я обрабатываю еще два-три раза в течение занятий, а техничка проводит влажную уборку с антисептиком в классах во время перемен – протирает полы и парты, – а затем помещения проветриваются. Парты протирают и учителя. Из дезинфицирующих средств у нас хлорка и спирт. Вообще мы обеспечили себя всеми необходимыми средствами, которые школа купила сама. Лишь определенное количество масок мы взяли в Минздраве.

Если честно, вначале я сама не верила в существование коронавируса. Теперь поняла, что это серьезно. Переживаю за всех в целом и за своих родных детей, которые учатся в другой школе: и там, увы, есть заболевшие…

Чтобы болезнь не распространялась, надо соблюдать предписания, и не только в школах, а во всех учреждениях и особенно в транспорте. Посмотрите на наши городские маршрутки – они вообще не дезинфицируются, не моются.

Жанна ХАРЧЛАА, школьная медсестра

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: обществоАвтор: Жанна ХАРЧЛАА, школьная медсестра