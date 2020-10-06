УЧЕНЫЕ – О КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Международный форум в Сухуме

Завершился недельный Международный научно-практический форум, который проходил в Сухуме, в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Д.И.Гулиа. Его совместно проводили Министерство культуры РФ, Российский институт истории искусств (сектор инструментоведения) и АбИГИ АНА – в соответствии с ранее подписанным Соглашением о научном сотрудничестве. На форуме были представлены доклады по двум темам: «Проблемы традиционной художественной культуры горских народов» и «Военная и героическая тематика в этническом искусстве».

Открывая конференцию, гостей-ученых приветствовали директор АбИГИ Арда Ашуба и академик РАЕН и Международной академии наук ООН Игорь Мациевский, которые позже, в дни работы форума, выступали также с докладами.

Для участия в форуме приехали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Грозного, Майкопа, Ставрополя, Беслана, Владикавказа, Цхинвала, Саратова, а также из Ташкента, Минска, Киева, Опошного (Украина), Салоники. Некоторые ученые заявили о своем участии в форуме онлайн и заочно (прислали доклады). Естественно, что на форуме с докладами выступили многие ученые Абхазии, например, Олег Бгажба, Владимир Зантария, Лили Хагба, Алла Отырба, Гарри Сангулия, Светлана Корсая, Марина Барциц, Инал Гицба и другие.

В программе форума были не только утренние и вечерние заседания и круглые столы, а также концерт, прошедший в Малом зале Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. В концерте приняли участие симфонический оркестр Абхазии, ансамбль «Гунда» и российские ученые Галина Тавлай (Санкт-Петербург) и Лилия Родионова (Москва), игравшие на музыкальных инструментах.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА