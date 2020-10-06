КАК ДЕЛАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Мнение

Милитаристская риторика Азербайджана, обвинения в адрес Армении свидетельствуют о том, что Баку готовит почву для нападения. Анализируя последние региональные развития, заявления Азербайджана, главный редактор Агентства «Realist Arabic», аналитик доктор Амр Элдииб считает, что Азербайджан настроен вести длительную войну, в частности, в Арцахе.

«Чтобы пойти на подобные действия, Азербайджан готовит соответствующую почву, проводит антипропаганду, распространяя и вводя в оборот как можно больше ложных сведений, как, например, то, что Армения якобы перевозит в Армению и в Арцах курдов. Это, конечно, заведомо ложная информация, она вне логики, никто не поверит в нее, однако, обеспечив соответствующее поле в политической плоскости, в случае нападения Азербайджан уже скажет, что он защищается. Так что подобная риторика президента Азербайджана, заявления, содержащие большое количество обвинений, ведут именно к этому». Аналитик отметил, что на данном этапе информационная война, как правило, перерастала в конкретные действия, т.е. в боевые действия.

Хотя и этот процесс исходит со стороны Азербайджана, однако здесь четко виден почерк Турции. Эскалацию может вызвать Азербайджан, но за ним будет стоять Турция, которая пытается укрепить свои позиции в регионе. Главный редактор «Realist Arabic» считает, что неслучайно в июле, сразу после боевых действий и напряженности на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан и Турция провели совместные военные учения. При этом Турция оставила там часть своих войск и оружие. По словам аналитика, Турция пытается укрепить свои позиции в Азербайджане, а это означает усиление своих позиций и на Кавказе, и в регионе.

«Очевидно, что это турецкий почерк. Рассматривая предыдущий опыт, мы видим, что Турция использовала конфликты в различных частях Ближнего Востока для укрепления своих позиций. Сейчас то же самое она пытается сделать на Южном Кавказе», – сказал он.

В последнее время действия Турции по ряду направлений в Восточном Средиземноморье, Северной Африке и на Ближнем Востоке международным сообществом воспринимаются неоднозначно. В частности, в Восточном Средиземноморье, в прибрежных водах Греции действия турецких кораблей получили сильный политический резонанс. Греция привела свои вооруженные силы в состояние боевой готовности, призывая ЕС «немедленно начать играть свою законную роль в регионе». Активную роль сыграла Франция, страны ЕС начали говорить о возможных санкциях в отношении Турции.

«В связи с вопросами на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье в настоящее время на Турцию оказывают сильное давление. Поэтому не исключено, что Турция, пытаясь выйти из-под этого давления, пойдет в Среднюю Азию, Армению и Азербайджан. В этом контексте аналитик считает возможным объединение усилий разных стран. Все страны, которые чувствуют угрозу со стороны Турции, должны иметь возможность действовать сообща и в случае необходимости, отреагировать на агрессивную политику Турции.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия