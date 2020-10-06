МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

Современную жизнь человека сегодня сложно представить без социальных сетей, которые являются площадками для самообразования, бизнеса и творчества. Время стремительно движется вперёд, привнося в нашу жизнь все новое: новые условия жизни, новые профессии, новые возможности. Как правило, все самое новое быстрее всего подхватывают представители молодого поколения. Именно они сегодня являются самыми активными пользователями соцсетей, создателями контента для них. Именно они активнее всего осваивают профессии будущего.

Александр Аблотия ещё не успел получить аттестат об окончании общеобразовательной средней школы и поступить в вуз своей мечты (пока под секретом), но он уже снимает ролики и клипы, которые пользуются популярностью среди пользователей социальной сети Инстаграм, где он ведёт свою творческую страницу. Вместе с большим количеством комментариев, лайков и просмотров Александр получает и предложения о сотрудничестве от абхазских предпринимателей для съёмок нового рекламного ролика или же музыкального клипа. А бывает, когда его работы удостаиваются и наград. Недавно в проводимом сухумской пиццерией «Стоп пицца» конкурсе рекламных роликов работа, снятая молодым человеком, заняла первое место. На вопрос, в чем же секрет такого успеха, он отвечает, что старается не просто интересно снимать, а еще угадывать предпочтения и вкусы людей.

Нужно также сказать, что Александр вырос в среде режиссёров, монтажеров, операторов, актёров, наблюдал за тем, как снимаются и монтируются видео, как презентуется готовый продукт, поэтому неудивительно, что он так хорошо разбирается в съемках и монтаже.

Идея самому снимать и монтировать видео пришла к молодому человеку во время карантина, когда всемирная пандемия вынудила всех сидеть дома. Первые ролики, созданные им, были посвящены коронавирусу. Довольно простой была и их смысловая нагрузка. Они рассказывали о том, как важно искать позитивное в негативном. «Многие отчаялись в период карантина, порой пребывали в состоянии ужаса, непонимания происходящего, а ролики помогали им расслабиться, радоваться жизни, смеяться. Стоило их выложить в Инстаграм, как они сразу же набирали большое количество просмотров, лайков и комментариев. Мне стали писать и личные сообщения с предложениями о сотрудничестве. Люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, хотели, чтобы я снял для них ролик. Вскоре с предложением записывать клипы в студии обратилась ко мне абхазская звукозаписывающая студия «АМА Рекордс». Постепенно начала собираться и команда операторов, сценаристов, актёров, танцоров, и теперь все работы создаются в тандеме», – отметил Александр.

Кстати, сценарии к своим работам он пишет сам, а вот сюжеты роликов и клипов – это уже совместное творчество. К тому же работы создаются исключительно на абхазском языке. Александр отмечает, что этот проект в первую очередь выступает за развитие абхазского языка. «Многие потом нам пишут, что благодаря нашим клипам выучили новые абхазские слова и фразы. Ведь через песни, рекламные слоганы язык осваивается легче», – отмечает он.

Возможно, сегодня творчество Александра Аблотия не является образцом высокого профессионализма, но уже его можно назвать человеком, который продвигает культуру абхазского народа и абхазский язык через площадку абхазского сегмента Инстаграм. И он один из тех, благодаря которым эта социальная сеть «заговорила» на абхазском языке.

Недавно Александр начал снимать видео Reels – это короткие, 15-секундные видео для Инстаграм с возможностью добавления музыки и различных эффектов. И эти ролики у него собирают по 25 тысяч просмотров, для социальной сети – это очень большая цифра.

Ещё одна большая мечта молодого человека – начать снимать абхазские сериалы, пока что в рамках Инстаграма Александр создал экспериментальный сериал «Ашьхым7ъаяь».

Если Александр Аблотия мечтает снимать профессиональные абхазские сериалы и видеоролики, то другая представительница молодого поколения Абхазии Илона Пилия мечтает стать графическим дизайнером. Илона – рекордсмен по числу пройденных курсов в «Стем лаборатории» – первой абхазской школе информационных технологий. Попробовала почти все, кроме робототехники (для учащихся 5-7 классов общеобразовательной школы) и программирования в Майнкрафт (курс поможет освоить базовые навыки программирования), но только потому, что не подходит по возрасту. И именно в «Стем лаборатории» Илона определилась с выбором будущей профессии. Тем, кто планирует поступать на графического дизайнера, Илона советует попробовать как можно больше секций и курсов в этой школе, отметив, что это отличный старт.

Поступать Илоне через год. Высшее образование она планирует получать в России. Ей предстоит насыщенный год подготовки к вузу.

Пожелаем Александру Аблотия и Илоне Пилия успехов в намеченных планах и удачи!

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ