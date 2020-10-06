РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В АБХАЗИИ

В современном мире феномен развития теневой экономики актуален для многих стран мира, и Абхазия не исключение. Теневой сектор стал мощным фактором, влияющим на социальные, экономические и политические процессы, происходящие в республике. Уровень теневой экономики – это своеобразный маркер, который отражает социальное и финансовое «здоровье» общества в целом и функционирование государства в частности.

Согласно данным МВФ, в 2018 году размер теневой экономики в процентах от официального ВВП составлял: Грузия – 65%, Азербайджан – 52%, РФ – 38%, Украина – 44%, Беларусь – 44%, Греция – 25%, Польша – 26%, Латвия, Литва, Эстония – 27-29,7%, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания – 13%, Германия – 12%, Франция – 14%, Швейцария – 8%.

В основу понятия «теневая экономика» может быть положена разработанная в 1993 г. Статистическим комитетом ООН Система национальных счетов, которая выделяет три сферы теневой экономики:

1. Скрытая деятельность, под которой понимают как зарегистрированную, так и незарегистрированную деятельность с целью уклонения от налогов, иных социальных платежей и выполнения определенных требований и условий.

2. Неофициальная (неформальная) деятельность, к которой относится индивидуальное предпринимательство для обслуживания бытовых хозяйственных нужд.

3. Нелегальная деятельность включает запрещенные законом виды экономической деятельности.

Избежать теневой экономики в послевоенной Абхазии было крайне сложно. Занятость в этом секторе экономики большую часть населения страны обеспечивала средствами к существованию, снижая тем самым социальную напряженность. Однако в последующие годы негативное влияние результатов теневой экономики (неплатежи, уход от налогов, деформация социального поведения, дезорганизация процессов в официальной экономике и т.д.) все более усиливалось. И это сильно влияло на возможность выполнения государством своих функций в полной мере. За последнее десятилетие в республике сформировалась масштабная система теневой экономики, которая требует активных и эффективных мер противодействия со стороны государственных органов власти и управления.

Для оценки уровня теневой экономики используют три группы методов: учетно-статистические, открытой проверки, специальные. В России используют методы: «расходы населения – розничный товарооборот»; электрический – потребление электроэнергии к ВВП; монетарный – объем наличных денег к депозитам; финансовый – производственные затраты к доходам предприятий».

По экспертным оценкам ЦСИ, рассчитанным итальянским методом (по показателю занятости), объемы теневого сектора экономики в Республике Абхазия составляют 50-53% ВВП, что затрудняет оценку состояния и прогнозирование социально-экономических процессов, снижает эффективность системы государственного регулирования экономики, порождает и питает коррупцию, организованную преступность, негативно влияет на имидж государства, и т.д.

Таким образом, легализация теневой экономики является одной из ключевых проблем устойчивого социально-экономического развития. Одним из основных шагов в рамках социально-экономических реформ должна стать детенизация экономики. Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, обоснованным параметром на ближайшее десятилетие должен стать ее удельный вес в размере 20-25% валового внутреннего продукта.

Основные черты теневой экономики в республике – это сокрытие доходов, коррупция, вывод капитала за рубеж, челночная торговля, двойная бухгалтерия, скрытая занятость.

Данные социологического исследования, проведенного ЦСИ при Президенте РА в 2014 г., свидетельствуют, что основным фактором, препятствующим развитию экономики, являются коррупционные действия чиновников (32%). По мнению предпринимателей, коррупция стоит на четвертом месте среди факторов, препятствующих привлечению инвестиций (9%); коррупция и бюрократия в совокупности составляют 13,6%.

За последние несколько лет в Абхазии был введен в действие ряд законов антикоррупционной направленности. В ноябре 2015 года в Абхазии был принят Закон «О противодействии коррупции», в котором закреплены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов. Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности и эффективной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц.

Затем было создано специальное управление по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции при Генеральной прокуратуре Республики Абхазия.

Существенный пробел законодательство республики содержит в части декларирования доходов и расходов должностных лиц. Введение механизма декларирования доходов и имущества публичных должностных лиц (ПДЛ) закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (статья 8), в документах Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и других международных институтов.

Система декларирования доходов и расходов должностных лиц существует во многих странах мира, и в каждой стране ей присущи свои особенности. Но общими для всех этих систем являются две ключевые цели: предотвращение незаконного обогащения или урегулирование конфликта интересов.

Еще одной чертой теневой экономики в Абхазии является высокий уровень скрытой занятости. По данным Управления государственной статистики, в 2016 г. уровень занятых в экономике – 29,7% от трудоспособного населения. Значительная доля занятых (43%) приходится на непроизводственную сферу, а именно – здравоохранение, образование, науку, органы управления.

Наиболее частым примером теневых трудовых отношений является бесконтрактный наем на основе устной договоренности, в результате чего работодатель предполагает сократить издержки, связанные с выплатой налогов и отчислений на социальное страхование и обеспечение.

Часто встречается и расхождение фактических и формальных условий приема на работу и оплаты труда. К примеру, работник подписывает трудовой договор при достаточно низком размере оплаты, реальные же выплаты определяются устным соглашением. «Серая» зарплата может в несколько раз превышать зарплату «по ведомости».

Одной из причин ухода бизнеса в тень является налоговое бремя. Оценить его уровень можно и с помощью данных социологического опроса, проведенного ЦСИ при Президенте РА. Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего бизнеса, по мнению предпринимателей, являются: недостаточность начального капитала (37,8%), высокий уровень налогообложения (16,0%), а также трудности с получением кредитов (15,0%).

Законопослушные предприниматели находятся под значительным прессом налоговой нагрузки. В то время как участники теневого оборота создают различные схемы, которые позволяют достигнуть более высокого уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

Уклонение от уплаты налогов во всех развитых странах мира считается одним из тяжких преступлений. Законодательство Абхазии уход от налогов также рассматривает как уголовное преступление. Этот рычаг нужно задействовать в полной мере, а наказание за преднамеренное уклонение от налога сделать неотвратимым, что сыграет существенную роль в легализации теневого бизнеса, особенно малого и среднего предпринимательства.

Однако только законодательными и принудительными мерами радикально решить проблему легализации теневого сектора экономики невозможно. Основным направлением налоговой политики государства должно стать упрощение действующей налоговой системы. Необходимо разработать комплекс мер, направленных на совершенствование налогового законодательства, устранение противоречий законодательных и нормативных актов, сокращение материальных и временных затрат предпринимателя на подготовку и представление отчетности и уплату налогов, стимулирование перехода на электронный документооборот и др.

Одной из мер, способствующих выводу капитала из тени, является введение упрощенной системы налогообложения. В 2015 году был разработан проект Закона «Об упрощенной системе налогообложения», предусматривающий снижение налоговой нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса. Однако законопроект еще до внесения в Парламент вызвал немало споров. Статья 22 законопроекта устанавливает налоговые ставки для разных направлений бизнеса:

– для доходов от сельского хозяйства – 3 %;

– для доходов от торговли – 4%;

– для доходов от промышленного производства – 6 %;

– для доходов от выполнения строительных работ – 8 %;

– для доходов от оказания услуг –9%.

На наш взгляд, в проекте закона установлены четкие и ясные критерии налогообложения, что может способствовать как легализации предпринимательской деятельности, так и созданию новых бизнес-проектов.

Для нашей республики легализация капиталов скрытой и неформальной деятельности – один из возможных источников крупномасштабного инвестирования в экономику. В теневой экономике скрыт существенный капитал и в условиях ограниченности ресурсов и низкой инвестиционной активности. Задействовать его на нужды экономического роста – первостепенная задача государства. Значительным шагом в этом направлении было принятие в 2014 г. нового Закона «Об инвестиционной деятельности», который предоставляет существенные льготы как отечественным, так и иностранным инвесторам.

В настоящее время остро встает вопрос разработки программы государственной политики в отношении теневой экономики. Основные механизмы (политические, правовые, экономические, социальные и др.), целевые показатели, которые должны быть заложены при разработке Программы государственной политики противодействия коррупции и теневой экономике, а также ожидаемые результаты отражены в Стратегии социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года.

Основные принципы легализации теневого сектора экономики:

– проведение благоприятных для предпринимателей изменений в области налоговой политики, приватизации, внешнеэкономической деятельности и др.;

– укрепление доверия к власти, в частности, эффективная защита населения от финансового мошенничества, защита сбережений, капитала и самого института частной собственности;

– четкое разграничение криминального капитала и капитала теневиков-хозяйственников, отражение данного деления в законодательных актах по борьбе с коррупцией и организованной преступностью;

– формирование положительного имиджа предпринимателя и чиновника в глазах общества;

– внедрение системы общественного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, обеспечивающей доступность данных об экономических правонарушениях (преступлениях) и их оценка соответствующими органами.

Легализация теневого сектора экономики охватывает широкий спектр различных проблем и требует проведение кардинальных и эффективных мер по преобразованию всей системы жизнедеятельности государства, разработку и воплощение в жизнь обоснованных планов ликвидации негативных последствий теневой хозяйственной деятельности. Среди основных мер можно выделить следующие:

– проведение комплексной реформы налоговой системы, способствующей выводу капитала из теневой сферы;

– эффективная борьба с коррупцией;

– создание благоприятного инвестиционного климата в стране;

– выявление незарегистрированных производств и пресечение их деятельности;

– усиление контроля над финансовыми потоками, препятствующее отмыванию денег, а также за возможными каналами оттока капитала.

Мировой опыт показывает, что борьба с теневой экономической деятельностью только посредством административного давления и репрессий не является эффективной. Необходимо найти такие политические и экономические решения, которые будут способствовать сбалансированности в отношениях государства и предпринимательского сообщества. Как справедливо отмечал Э. де Сото, для противодействия развитию теневого сектора экономики нужно приблизить систему права к действительности. От успешного решения этой задачи во многом зависит социально-экономическое развитие и общественно-политическая стабильность государства.

А.С.ЦУШБА, канд. экон. наук, научн. сотр. АНО «ЦСЭИ», Х.К.ШАТИПА, канд. экон. наук, научн. сотр. АНО «ЦСЭИ»

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: А.С.ЦУШБА, канд. экон. наук, научн. сотр. АНО «ЦСЭИ», Х.К.ШАТИПА, канд. экон. наук, научн. сотр. АНО «ЦСЭИ»