УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСАМИ ТЕНЕВОГО ОБОРОТА

Проблема

Недавно прошел очередной научно-практический семинар «Новая фаза кризиса: Вызовы и возможные ответы». Надо отметить, что организаторы АМО «Центр социально-экономических исследований» проводит необходимую работу по информированию населения о развитии нашей республики. Более того, они дают конкретные советы, как сделать наше созидание более предметным и полезным.

На этот раз Центр исследований, который обладает кадровым, научным потенциалом, раскрыл тему действий теневой экономики в республике. Была дана картина той разрушительной силы, которая принижает роль государства как такового, со всеми ее институтами власти, структурами, существующими законами.

С каждым годом теневая экономика в республике растет и усиливает свои позиции, подрывая работу любого руководства страны, по достижению главной цели нашего развития – стать самодостаточным государством.

Мы предлагаем читателям один из главных докладов семинара о роли государства в устранении этой проблемы.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА