В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ – ОБ АМНИСТИИ

В Комитете по государственно-правовой политике Парламента РА прошла встреча с журналистами средств массовой информации Абхазии. Председатель комитета Валерий Агрба объяснил причину необходимости такой встречи.

После принятия 24 сентября 2020 года Народным Собранием – Парламентом РА Постановления «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года» в официальных СМИ появилась, как выразился В.Агрба, неполная и искаженная информация, которую подхватили затем в соцсетях, где «доброхоты» обвиняли парламентариев во многих грехах.

Председатель комитета информировал журналистов, что нынешняя амнистия была принята после обращения в Парламент ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, политической партии «Амцахара», общественных ветеранских организаций «Аруаа» и «Абааш». Под обращением было несколько сотен подписей. Амнистии по отношению к заключенным проводятся во многих странах мира. В Абхазии ныне объявлена девятая амнистия, а первая была в 1995 году. Потом они проводилась с интервалами в два-три года, в том числе в юбилейные годы. И они соответствовали принципам гуманизма. Но такого ажиотажа, как ныне, ранее не было, хотя содержание объявленной сейчас амнистии ничем особо не отличается от ранних, депутаты не выпускают из заключения опасных преступников, как их пытаются в этом обвинить. Поэтому парламентариям непонятно, чем обосновано это неприятие акта принятия Постановления – а оно принято в соответствии с пунктом 13 статьи 47 Конституции РА и статьей 48 Уголовного кодекса РА.

Разработка Постановления велась долго, проводились заседания парламентского комитета с приглашением представителей Администрации Президента и различных силовых ведомств, и многие их мнения, по словам председателя комитета, отразились в проекте, который по сравнению с прошлыми годами в каких-то пунктах и усилился. Все дополнения, как и проект, были разосланы в соответствующие инстанции. «Словом, мы не лоббировали чьи-то интересы», – особо подчеркнул Валерий Владимирович.

Агрба также подчеркнул, что Постановление об амнистии вступает в силу со дня опубликования его в официальных СМИ, и на него не действует право вето Президента.

«Для исключения вольной интерпретации» Агрба привел некоторые пункты Постановления, отметив, что амнистия не распространяется на лиц, отбывающих наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, и лиц, в отношении которых ранее применялись акты помилования или амнистии. Но распространяется на лиц, отбывающих небольшой срок наказания за незначительные преступления или преступления по неосторожности, на несовершеннолетних, женщин – беременных или имеющих несовершеннолетних или больных детей, а также больных онкологией, туберкулезом (первая и вторая группы), перенесших инсульт, на ветеранов первой и второй групп. Под амнистию попадают и осужденные условно. Предусмотрены послабления по отношению к инвалидам, уже отбывшим половину срока заключения. В числе особо тяжких преступлений, кстати, были названы убийства, незаконная выдача паспортов гражданина Республики Абхазия, хищения в особо крупных размерах.

В конце встречи с журналистами председатель комитета остановился на тех обвинениях, которые прозвучали в соцсетях в адрес Парламента: мол, нарушает принцип неотвратимости наказания; дискредитирует другие органы правосудия; не в юбилейный год применяется амнистия и другие. Это необоснованные обвинения, это проявление правовой неграмотности или искусственное нагнетание обстановки, сказал он. Парламент не наделен правом выносить приговоры или проводить дознания, и мы искусственно не закладываем принципы нарушения неотвратимости наказания. Но принцип наказания – это не только карательные меры, но и законность и гуманизм (а не истязания и унижения), государство должно действовать и в воспитательных целях. И наказание должно соответствовать виду преступления – по отношению ко всем гражданам одинаково справедливо. Что касается «не юбилейного года», то Агрба отметил, что амнистия приурочена не только к Дню Победы, но и к Дню признания Независимости Абхазии и к 75-летию Владислава Ардзинба, и это правомерно.

Отвечая на вопросы журналистов, В.Агрба сказал, что под амнистию попадают примерно 50 человек. Около 20 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии находятся сейчас в заключении, но амнистия распространится не на всех. И добавил, что у Президента нет ограничений, он может помиловать (или не помиловать) человека, совершившего любое преступление.

Заира ЦВИЖБА

P.S. Постановление Парламента РА об объявлении амнистии, а также Постановление о порядке его применения, принятое в тот же день, 24 сентября, опубликованы в газете «Республика Абхазия» за 29-30 сентября, №94, и с этого дня они вступили в силу. Но за эти прошедшие пять дней в нашу редакцию поступало множество звонков от граждан и из разных инстанций, в том числе правоохранительных органов. Все спрашивали, когда выйдет газета с постановлениями. Это свидетельствует о том, что наше общество ждало амнистию с нетерпением.

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА