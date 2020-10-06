ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АЛЕКСАНДРА АНКВАБА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Уважаемые сограждане,

как известно, Распоряжением Президента Республики Абхазия А.Г. Бжания «Об установлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции» с 5 октября предусмотрены незначительные ограничения.

Мы вынуждены вновь вернуться к ним, исходя из складывающейся в стране эпидемиологической обстановки: ежесуточно от 30 до 70 человек заболевших.

При этом курортная сфера продолжает работать, страну посещают отдыхающие. Эта тенденция, возможно, сохранится и в октябре.

По статистике в Абхазии на 10 тысяч человек приходится 62 заболевших, на 15 обследованных – 1 заболевший, смертность – 0,8% от 1 590 выявленных инфицированных. Проведено 13 070 исследований, исследовано 10 322 лиц.

Из общего числа выявленных заболевших на г. Сухум приходится 72%, на Гудаутский район – 12%, на Гагрский район – 6%, на Очамчырский район – 5%, на Ткуарчалский район – 2%, на Гулрыпшский район – 1% и на Галский район – 0,6%.

Летальные исходы подтверждают очевидное обстоятельство – вирус забирает и пожилых, и молодых. На сегодняшний день зарегистрировано 13 таких случаев.

Но даже при том, что статистические данные по Абхазии могут показаться далеко не критичными, мы со всей ответственностью обязаны отнестись к положению вещей.

К этому нас понуждает целый ряд серьезных оснований. Национальная система здравоохранения при всех усилиях министерства, при всей самоотверженности врачей, среднего и младшего медперсонала не готова самостоятельно противостоять, если так случится, эпидемии. Mы испытываем острый дефицит специалистов-вирусологов, инфекционистов, реаниматологов и других узкопрофильных врачей. Все без исключения медикаменты республика импортирует.

Даже с учетом поддержки, которую оказывает нам Министерство здравоохранения Российской Федерации, при серьезном нарастании болезни имеющихся сил может не хватить – Гудаутская центральная больница, в которой несут трудную вахту и прикомандированные врачи, медсестры из других ЦРБ, практически работает на пределе.

Уважаемые сограждане,

осень в Абхазии – традиционная пора свадебных торжеств. А тут – государство вторгается с запретами, нарушая ваши планы. Понимаем, какие эмоции эти меры могут вызвать, и приносим свои извинения, но очень надеемся на ваше понимание – все мы вместе должны сделать выбор в пользу жизни и здоровья близких.

Многие зараженные пациенты, как показывает врачебный опрос, считают именно массовые мероприятия местом своего заболевания.

К сожалению, жизни сопутствуют и печальные события. Нам свойственно лично выразить сочувствие родственникам. Так было всегда. Но сегодняшние обстоятельства – особенные. И мы обязаны думать не только об ушедших, но, прежде, о живущих, о тех, кому по беспечности можем нанести вред.

С особым вниманием следим за эпидемобстановкой в школах, детских садах. При ее ухудшении готовы принять необходимые меры по защите детей.

Уважаемые сограждане,

переломить ситуацию только ограничительными мерами невозможно.

В этой связи как председатель Координационного штаба обращаюсь к вам с настоятельной просьбой отнестись к проблеме со всей ответственностью. Соблюдайте и ограничительные меры, и элементарные требования личной гигиены – носить маски, перчатки, использовать дезинфицирующие средства. Только так мы можем минимизировать риски заболеть коронавирусом.

А. АНКВАБ, Премьер-министр, председатель Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19

2.10.2020

Номер: 96Выпуск: 3974Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации